I titoli bancari calano, con l'unica eccezione di Bper Banca. Prevale la cautela in vista di due eventi clou: focus sul monito che arriva dall'Europa.

L'inversione di rotta accusata dal Ftse Mib, che dopo aver inizialmente guadagnato terreno, ha invertito direzione di marcia ed è passato in rosso, si è fatta sentire anche sull'andamento dei titoli bancari.

Banche in rosso sul Ftse Mib: sale solo Bper Banca

Al momento resiste in positivo solo Bper Banca che sale in controtendenza con un rialzo dello 0,3%, mentre Banco BPM cede lo 0,31%, riuscendo comunque a performare meglio del Ftse Mib.

Restano più indietro i due big del comparto, Unicredit e Intesa Sanpaolo, che scendono rispettivamente dell'1,39% e dell'1,5%, ma a pagare il conto più salato è Mediobanca che accusa una flessione dell'1,93%.

Banche in attesa della Fed e delle elezioni

I titoli del settore bancario viaggia in calo sulla scia dell'andamento negativo del Ftse Mib alla vigilia del verdetto della Fed sui tassi di interesse.

Inizia a prevalere una certa cautela anche in vista dell'appuntamento del prossimo week-end, visto che domenica 25 settembre gli italiani saranno chiamati a votare per le elezioni politiche.

Banche: ecco la richiesta di Enria

Intanto, il focus è sulle ultime indicazioni arrivate dall'Europa per il settore bancario.

Intervenendo alla Conferenza Annuale del SRB, il Presidente della Vigilanza Bancaria, Andrea Enria, ha invitato le banche ad analizzare le traiettorie di capitale in scenari fortemente avversi, considerando la forte incertezza sull’evoluzione dello scenario macro.

In particolare, sarebbero in corso interlocuzioni con i singoli istituti, finalizzati a valutare i possibili impatti sulle esposizioni creditizie da razionamento del gas e aumento dei costi di finanziamento, così come da revisione al ribasso del portafoglio titoli, fino ad analizzare l’esposizione alla compensazione dei derivati energetici.

Allo stesso tempo Enria ha ribadito la solidità del settore bancario europeo.

Banche: Equita SIM commenta il messaggio di Enria

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere che il messaggio di Enria sembra coerente con l’atteggiamento prudente del supervisore in una fase caratterizzata da elevata incertezza.

La SIM milanese ricorda che le banche quotate italiane si caratterizzano per una buona dotazione patrimoniale, con un buffer medio sullo SREP di circa 500 punti base alla fine del secondo trimestre di quest'anno.