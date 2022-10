Arrivano buone notizie sullo stato di salute delle banche italiane. Si è concluso infatti con ottimi risultati degli istituti di credito italiani il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), un processo di analisi svolto su base annua dalle autorità di vigilanza in accordo con le linee guida europee volto ad assicurare che ogni ente creditizio disponga di strategie, processi, capitale e liquidità adeguati ai rischi a cui è o potrebbe essere esposto.

Lo SREP ha evidenziato la solidità dell'intero sistema bancario europeo, e in questo quadro diverse banche italiane hanno brillato per solidità e capacità di far fronte a possibili futuri shock.

Scopriamo quali sono gli istituti di credito italiani risultati più solidi.

Ecco le banche italiane più solide

Per introdurre la classifica dei vari istituti di credito italiani considerati più solidi, è necessario spiegare brevemente i due valori utilizzati per stilare la classifica, ovvero il P2R e il CT1.

Per P2R (Pillar 2 requirement) si intende un requisito patrimoniale aggiuntivo, specifico per ogni banca, che si applica per fronteggiare i rischi sottostimati o non compresi nell'ambito del requisito patrimoniale minimo. Per CET1 (Common equity tier 1) si intende invece la componente primaria del capitale di una banca, cioè quella parte composta da capitale azionario e riserve di bilancio.

È basandosi su questi elementi che si giunge alla classifica della banche italiane più solide.

Al primo posto troviamo Credito Emiliano, che addirittura a livello europeo si piazza al terzo posto complessivo, dietro a C.H.R. e Sfil, che tuttavia si occupano di rifinanziamento del credito immobiliare la prima e di crediti ad enti locali e all'esportazione la seconda.

Tra gli istituti italiana a piazzarsi sui restanti due gradini del podio troviamo Mediobanca secondo posto e UniCredit al terzo, che a livello europeo si piazzano rispettivamente al 15esimo e 26esimo posto.

La classifica completa dei migliori istituti bancari

Ecco la classifica completa dei primi 10 istituti di credito emersi come i più solidi secondo il processo di Supervisory Review and Evaluation Process: