La seduta odierna prosegue nel segno dell’incertezza per Banco BPM, che appare indeciso sul da farsi.

Banco BPM cala dopo due rialzi di fila

Il titolo, archiviata la sessione di ieri con un progresso di circa due punti percentuali, oggi ha provato inizialmente a salire, ma dopo aver toccato un top intraday a 6,436 euro, ha innestato la retromarcia.

Negli ultimi minuti, Banco BPM si presenta a 6,342 euro, con un frazionale ribasso dello 0,03% e oltre 12 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 17 milioni.

Banco BPM: i conti del primo trimestre

Banco BPM è cauto dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre, chiuso con un utile netto in rialzo del 40% a 370 milioni di euro, mentre i ricavi totali sono saliti del 15% a 1,434 miliardi di euro.

Il margine di interesse ha mostrato un incremento del 16% a 864 milioni di euro e l’utile operativo del 25% a 765 milioni.

Banco BPM: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM parlano di risultati superiori alle attese principalmente grazie a maggiori commissioni e minori accantonamenti per perdite su crediti.

Il margine di interesse è stato sostanzialmente in linea con le attese e si segnala la sorpresa positiva del 4% sul fronte delle commissioni a 522 milioni di euro, in crescita del 6%, principalmente grazie all’ottima dinamica delle investment fees che hanno beneficiato di un contesto di mercato favorevole e di un trimestre particolarmente positivo sul fronte della sottoscrizione di prodotti da parte della clientela.

Sotto la linea operativa, principale sorpresa positiva dal costo del rischio a 31 punti base, significativamente più basso dei 43 basis points stimati a fronte di un default rate ulteriormente in calo al di sotto dell’1%.

Banco BPM: spunti dalla call

Quanto ai principali spunti dalla call, Banco BPM ha momentaneamente ribadito la guidance per il 2024, evidenziando però un outlook positivo e una possibile revisione con il primo semestre di quest’anno.

La banca sta incrementando la dimensione del replicating portfolio, che dovrebbe supportare la top line in una fase di discesa dei tassi, mentre il net interest income 2024 è atteso in crescita anno su anno.

Ad oggi non ci sono segnali di deterioramento dell’asset quality e il forte incremento del CET1 ha beneficiato per 24 punti di un minore impatto da revisione dei modelli rispetto a quanto conservativamente stimato a fine anno.

Da segnalare che considerazioni su eventuali distribuzioni di eccesso di capitale verranno prese a fine 2025/2026.

Banco BPM: Equita SIM rivede stime e target price

Dopo la call, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di incrementare in media del 6% le stime di utile per il 2024, 2025 e 2026, principalmente per riflettere un minore costo del rischio.

La view su Banco BPM resta cauta, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo alzato del 9% a 7,2 euro.

Banco BPM: cauta la view di Jefferies e Deutsche Bank

Lo stesso rating è stato reiterato da Jefferies, con un target price a 6,1 euro, sulla scia di un utile trimestrale superiore al consenso.

Gli esperti segnalano le sorprese positive in termini di forte evoluzione del capitale e miglioramento della qualità dell’attivo.

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Deutsche Bank che su Banco BPM hanno una raccomandazione “hold” con un fair value a 6,5 euro.

Commentando la trimestrale, la banca tedesca parla della sorpresa positiva su commissioni e capitale, segnalando l’inatteso aumento del Common Equity Tier 1.

Banco BPM al vaglio di UBS

Restano abbottonati anche gli analisti di UBS che oggi hanno ribadito il rating “neutral”, con un prezzo obiettivo rivisto verso l’alto da 6,3 a 6,6 euro.

Gli esperti hanno ritoccato anche le stime sugli utili, alzandole del 4%-5% con riferimento al 2024-2026.

Banco BPM: bullish la strategia di Intesa

A scommettere sul titolo è Intesa Sanpaolo, che invita ad acquistare con un target price a 7 euro, sulla scia della solida trimestrale.

Gli analisti fanno notare che il management di Banco BPM sembra pronto ad alzare la sua guidance 2024 con la prossima stagione dei conti, ad agosto.

Banco BPM: i giudizi di Citi e di Morgan Stanley

Ottimisti anche i colleghi di Citi che invitano ad acquistare il ttiolo, con un fair value a 6,85 euro, dopo che la trimestrale ha mostrato solidi trend operativi e un capitale migliore, accompagnati da opportunità di miglioramento dei target nel secondo trimestre.