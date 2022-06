Banco BPM tra i peggiori del Ftse Mib, per nulla sostenuto dalle indicazioni di Credit Agricole. Per gli analisti è un ottimo affare in vista di un deal.

La seduta odierna si avvia alla conclusione con un bilancio alquanto negativo per Banco BPM che accusa una delle peggiori performance nel settore bancario, ma anche nell'intero paniere delle blue chip.

Banco BPM colpito dai sell, tra i peggiori del Ftse Mib

Il titolo non più tardi di ieri ha ceduto poco più di mezzo punto percentuale, rifiatando dopo tre sessioni in rialzo, ma oggi è colpito da vendite ben più forti.

Banco BPM, infatti, mentre scriviamo è fotografato a 2,775 euro, con un ribasso del 3,34% e oltre 9,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24,5 milioni.

Il titolo si sintonizza con la negativa impostazione del settore bancario, mostrando una evidenza debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

Banco BPM: dichiarazioni del management di Credit Agricole

Banco BPM resta in ogni caso sotto i riflettori, sulla scia di alcune indicazioni che contribuiscono a puntellare l'appeal.

Durante la presentazione del business plan, il management di Credit Agricole si è focalizzato sullo sviluppo del business in Italia, in particolar modo in merito a come la banca intenda gestire la partecipazione in Banco BPM.

Gli analisti di Equita SIM in una nota hanno riportato le principali indicazioni, segnalando che Credit Agricole è rimasta al di sotto del 10% in Banco BPM e non ha richiesto l’autorizzazione alla BCE per il superamento di tale soglia.

È stato ribadito l’interesse per lo sviluppo di una partnership con l'istituto di credito guidato da Giuseppe Castagna sul fronte della bancassurance.

È stato specificato che al momento Banco BPM ha chiesto a vari assicuratori di fare delle proposte, ricordando che i rumors delle scorse settimane parlavano di una valorizzazione delle fabbriche prodotto da parte di AXA pari a 1,5 miliardi di euro, senza che alcuna decisione definitiva sia stata presa.

Da segnalare infine che per Credit Agricole Italia la priorità al momento è la crescita organica.

Banco BPM: per Equita appeal speculativo resta alto. Buy confermato

Secondo gli analisti di Equita SIM, le dichiarazioni del management di Credit Agricole sembrano escludere, almeno nel breve termine, l’intenzione di aumentare la presa su Banco BPM.

Gli esperti però ritengono che l’appeal speculativo rimanga elevato e che possa ulteriormente essere rafforzato dalla definizione della strategia sulla bancassurance.

Banco BPM tratta attualmente con un rapporto prezzo-tangible equity pari a 0,35 volte, ad una valutazione sostanzialmente in linea con quella precedente l’annuncio dell’ingresso nel capitale della banca da parte di Credit Agricole.

Nessuna modifica alla strategia suggerita da Equita SIM per Banco BPM, con una raccomandazione "buy" invariata e un prezzo obiettivo a 3,6 euro.

Banco BPM: anche Mediobanca è bullish

A scommettere sul titolo è anche Mediobanca Securities che oggi ha reiterato il rating "outperform", con un target price identico a quello di Equita SIM a 3,6 euro.

Secondo gli analisti, Banco BPM potrebbe diventare in futuro un target di acquisizione, visto che a loro dire sarebbe l'unica strada che Credit Agricole può percorrere per incrementare in maniera rilevante la sua quota di mercato in Italia.