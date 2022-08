Banco BPM è l'unico bancario a salire in controtendenza sul Ftse Mib oggi: tengono banco alcune indiscrezioni. Per i broker è un affare con ottimo upside.

A dispetto dell'andamento odierno del Ftse Mib, che si conferma in calo di circa un punto percentuale, prosegue in rialzo la seduta di Banco BPM, l'unico bancario a salire in controtendenza oggi.

Banco BPM sale da solo tra i bancari e ignora il Ftse Mib

Il titolo ieri ha ceduto circa mezzo punto percentuale, prestando il fianco ad alcune prese di profitto dopo tre giornate consecutive in buon rialzo.

Oggi Banco BPM ha ripreso subito la via dei guadagni, snobbando la debolezza del mercato e passando di mano negli ultimi minuti a 2,534 euro, con un progresso dell'1,08% e oltre 4,6 milioni di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

Banco BPM in rialzo, ma Spread avanza. Bene i BTP

Banco BPM si spinge in avanti malgrado le indicazioni contrastanti che arrivano dal fronte obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund sale dell'1,15% a 226,69 punti base, mentre gli acquisti sui BTP favoriscono una discesa dei tassi, con il rendimento del decennale in calo del 2,37% al 2,947%.

Banco BPM: rumor su accordo bancassicurativo

Intanto, a dare un sostegno a Banco BPM sono anche alcune indiscrezioni di stampa.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, Axa e Credit Agricole sarebbero i candidati principali per stringere un accordo bancassicurativo con Banco BPM, dopo che nelle scorse settimane erano state presentate le offerte non vincolanti da parte dei soggetti interessati, inclusi Generali e Allianz.

Al momento non è arrivato alcun commento da parte di Banco BPM, ma alcune fonti non escludono che il Cda in agenda domani, per l'esame e l'approvazione dei conti del secondo trimestre, potrebbe anche affrontare il tema della gara bancassicurativa.

Banco BPM: Equita SIM commenta le indiscrezioni di stampa

Equita SIM evidenzia che, qualora le indiscrezioni su una valutazione del business assicurativo di Banco BPM da parte di Axa pari a 1,5 miliardi di euro trovassero conferma, questa potrebbe rappresentare una base di partenza su cui il management della banca potrebbe far leva nelle trattative.

Preliminarmente gli analisti di Equita SIM stimano che la cessione del business assicurativo ad una valutazione di 1,5 miliardi di euro possa implicare un impatto positivo sulla loro valutazione pari a circa il 10%.

Secondo l’articolo, una decisione definitiva potrebbe essere presa entro ottobre/novembre, insieme all'approvazione dei conti del terzo trimeste e dei primi nove mesi di Banco BPM.

Non è ancora escluso che quest'ultima possa invece optare per l’internalizzazione del business, come ipotizzato dal business plan.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish sul titolo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 3,6 euro.

Banco BPM: per Jefferies può salire del 66%

Ancora più elevato il target indicato da Jefferies che su Banco BPM di recente ha reiterato il rating "buy", con un fair value rivisto da 4,6 a 4,2 euro, valore che implica un potenziale di upside del 66% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.