Banco BPM maglia nera tra le blue chips, per nulla sostenuto dalle dichiarazioni del CEO nell'intervista al Corriere. Analisti bullish, target goloso.

Questa prima seduta della settimana non sta riservando nulla di buono per Banco BPM che registra la peggiore performance non solo nel settore bancario, ma nell'intero paniere delle blue chip.

Banco BPM cala in controtendenza, il peggiore del Ftse Mib

Incurante dello spunto positivo offerto dal Ftse Mib, il titolo cala in netta controtendenza, mostrando una evidente debolezza relativa rispetto al mercato.

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un rialzo di oltre un punto e mezzo percentuale, oggi nelle battute iniziali ha anche provato ad allungare il passo, fallendo però nel suo intento e virando subito in negativo.

Negli ultimi minuti Banco BPM si presenta a 2,595 euro, con una flessione del 2,3% e oltre 8 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

Banco BPM: intervista al CEO. Alcuni temi hot

Il titolo resta sotto la lente dopo la diffusione dei conti trimestrali avvenuta la scorsa settimana, a cui però il mercato ha riservato un'accoglienza negativa.

Quest'oggi, invece, il focus si sposta su un'intervista al CEO del gruppo, apparsa su Corriere della Sera.

Gli analisti di Equita SIM hanno riportato in una nota i principali spunti, segnalando che nell'intervista sono stati ripresi i messaggi veicolati con la presentazione dei risultati del secondo trimestre.

L'AD Giuseppe Castagna ha fatto sapere che anche il terzo trimestre sta proseguendo in continuità con i trend osservati nella prima parte dell’anno e ad oggi non sono emersi segnali particolari di rallentamento.

Banco BPM sta adottando un approccio prudente sulla politica degli accantonamenti e dall’attività di monitoraggio del portafoglio crediti, allo stato attuale il tasso di deterioramento risulta molto basso.

Banco BPM: sensitivity ai tassi, dividendo e buy-back

Nel corso dell'intervista è stata ribadita la sensitivity del margine di interesse allo shift parallelo della curva: +100 punti base implicano circa 400 milioni sulla top line.

Quanto alla politica di remunerazione degli azionisti è stato confermato il payout al 50%, mentre per quanto riguarda il buyback, è considerato una possibilità, sebbene la banca non l’abbia ancora preso in esame.

Infine, dall'intervista è emerso altresì che la decisione di internalizzare il business assicurativo Vita è legata al fatto che i prodotti offerti sono affini a quelli bancari e quindi adatti alla capacità di vendita della rete.

A questo va aggiunto che l’internalizzazione non comporterà impatti negativi a capitale.

Banco BPM al vaglio di Equita SIM

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Banco BPM mantiene una strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 3,8 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 46% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.