A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in rialzo per Banco BPM che dopo aver superato una fase di incertezza nella prima parte della mattinata, ha imboccato la via dei guadagni.

Banco BPM ritorva la retta via dopo il calo di ieri

Il titolo non più tardi di ieri si è fermato poco sotto la parità, con un frazionale calo dello 0,11%, tirando un po' il fiato dopo quattro sessioni consecutive in rialzo.

A distanza di poche ore Banco BPM ha ripreso la via dei guadagni e al momento sale dello 0,6% a 2,853 euro, con oltre 3,2 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 13 milioni.

Banco BPM: al via processo redazione lista per Cda

Banco BPM oggi mostra più forza del Ftse Mib, con l'attenzione rivolta alle ultime notizie arrivate dalla società e dalla stampa.

Il Cda della banca guidata da Giuseppe Castagna, ieri ha deciso di dare mandato alla società di Head Hunter, Egon Zehnder, di supportare gli organi sociali nella selezione dei potenziali candidati al prossimo CdA, in vista della redazione della lista preparata dal consiglio uscente.

La lista del CdA dovrebbe trovare il supporto delle casse di previdenza e fondazioni facenti parte del patto di consultazione di Banco BPM che, secondo Milano Finanza, potrebbe progressivamente salire nel capitale dall’attuale 7,8% fino a una soglia vicina al 10%.

Da verificare se Credit Agricole, azionista di Banco BPM con il 9,2%, presenterà una propria lista.

Sempre secondo Milano Finanza, è possibile che il Presidente Massimo Tononi non si ricandidi, sebbene ad oggi una decisione definitiva non sia ancora stata presa.

Banco BPM: a breve l'analisi delle offerte sula bancassurance

Infine, a tenere banco sono anche le indiscrezioni riguardanti un altro fronte.

Secondo quanto riportato da Reuters, a breve partirà l’analisi delle offerte vincolanti per la quota di maggioranza di una partnership di bancassurance nel ramo Danni.

Le offerte sono state presentate da Axa e Credit Agricole e secondo i rumor le valutazioni sarebbero in area 250-300 milioni di euro, complessivamente coerenti con il valore dei fondi propri.

Secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, la francese Credit Agricole, primo azionista di Banco BPM, sarebbe tra le favorire nella gara.

Come da indicazione del management, la selezione del partner avverrà entro fine anno.

Banco BPM: Equita SIM vede appeal speculativo. Buy confermato

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la selezione del partner bancassicurativo potrà avere risvolti sull’appeal speculativo del titolo in ottica M&A.

In attesa di novità non cambia la view della SIM milanese che su Banco BPM ribadisce la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 3,8 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre i l33% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.