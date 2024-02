Banco BPM in rialzo dopo i dati 2023: che fare ora?

Banco BPM si spinge ancora in avanti, supportato dai buoni numeri conseguiti: le reazioni degli analisti.

Anche la seduta odierna è vissuta in positivo da Banco BPM, che guadagna terreno per la terza giornata di fila.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un vantaggio di quasi un punto percentuale, anche oggi si spinge in avanti, peraltro con maggiore vivacità.

Banco BPM in rialzo sul Ftse Mib

Negli ultimi minuti Banco BPM passa di mano a 5,19 euro, con un rialzo del 2,04% e volumi di scambio intensi, considerando che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 29 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 15 milioni.

Banco BPM continua a salire all’indomani dei risultati del 2023, chiuso con un utile netto in rialzo dell’84,6% a 1,26 miliardi di euro, a fronte di ricavi in crescita del 14% a 5,34 miliardi di euro.

Banco BPM: i conti del 4° trimestre

Con riferimento ai conti del solo quarto trimestre, il gruppo ha conseguito un utile netto pari a 321 milioni di euro, mentre i ricavi totali sono saliti dell’11% a 1,397 miliardi di euro.

Il margine di interesse è aumentato del 20% a 868 milioni di euro e l’utile operativo del 21% a 736 milioni.

Secondo Equita SIM, i numeri del quarto trimestre sono stati superiori alle attese principalmente per maggiori ricavi e minori costi.

Sul fronte dei ricavi, la principale sorpresa positiva viene da maggiore contributo da partecipazioni, da trading e altre ricavi.

Il net interest income è sostanzialmente stabile su base trimestrale, con spread commerciale ancora in rialzo, compensato da una dinamica dei volumi in contrazione.

Il trimestre ha visto una crescita del 4% dei costi operativi, impattati per 50 milioni di euro dal rinnovo del contratto bancario nazionale.

Tuttavia i costi sono risultai il 4% meglio delle attese, beneficiando anche di one-off positivo di 18 milioni di euro.

Sotto la linea operativa, il costo del rischio a 66 punti base è leggermente migliore delle attese a 67 basis points, mentre il CET1 si è attestato al 14,2%, contro il 14,9% pro forma del terzo trimestre, dopo il recepimento delle linee guida EBA.

Banco BPM: dividendo di 0,56 euro

Equita SIM parlano di una sorpresa positiva sul fronte della distribuzione. Banco BPM ha infatti indicato un dividendo di 0,56 euro per azione, corrispondente a un payout del 67% e un dividend yield dell’11%.

Il dividendo mostra un incremento del 10% rispetto al target di piano e all’attesa di Equita SIM, pari a 0,51 euro.

Banco BPM: l’outlook per il 2024

Durante la call, sono stati confermati i target del piano presentato a dicembre, con remunerazione complessiva sul 2024 alzata da 1,3 a 1,4 miliardi di euro.

Per il 2024, Banco BPM si attende un net interest income sostanzialmente stabile anno su anno e non si aspetta impatti regolamentari sul CET1.

Banco BPM: Equita SIM alza le stime

Sul 2024 gli analisti di Equita SIM alzano le stime di Banco BPM del 2%, principalmente per riflettere un net interest income leggermente più alto, maggiore contribuzione da partecipate e minori accantonamenti per perdite su crediti. . Confermate invece le stime 2025-2026, così come restano invariati il rating “hold” e il prezzo obiettivo a 6,1 euro.

Banco BPM: la view di Jefferies

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Jefferies, che oggi hanno reiterato la raccomandazione “hold”, con un target price a 5,5 euro, dopo i risultati di Banco BPM migliori delle attese.

Gli analisti non si sbilanciano sul titolo, ritenendo che ci siano migliori opportunità altrove in termini di rischio-rendimento.

Banco BPM: bearish la view di Mediobanca Research

Severo il giudizio di Mediobanca Research, che su Banco BPM ha una raccomandazione “underperform”, con un fair value a 5,25 euro.

Gli analisti accolgono con favore il dividendo più elevato annunciato da Banco BPM, ma mettono in guardia dal rischio di una revisione al ribasso delle stime per via dei futuri tagli dei tassi, cui il gruppo guidato da Castagna è molto sensibile.