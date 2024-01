Banco BPM in flessione. Pesa la bocciatura degli esperti

Sulla scia della conclusione negativa del Ftse Mib, anche Banco BPM ha terminato gli scambi in flessione.

Banco BPM chiude in rosso

Il titolo ieri aveva archiviato la seduta con un frazionale rialzo dello 0,12% dopo due giornate consecutive in calo e oggi è tornato a perdere terreno.

A fine sessione, Banco BPM si è presentato a 4,795 euro, con un ribasso dell’1,68% e quasi 11 milioni di azioni transitate sul mercato, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 14,6 milioni.

Banco BPM: Equita SIM taglia il rating. Tp e stime invariate

Il titolo oggi ha perso terreno complice anche la decisione di Equita SIM, che ha deciso di rimuoverlo dal portafoglio delle blue chip raccomandate a Piazza Affari.

In ottica di posizionamento settoriale e valutazione relativa, gli analisti hanno deciso di riservare un downgrade a Banco BPM, passando a una visione neutrale e prendendo quindi profitto dopo l’eccellente performance conseguita negli ultimi 12 mesi, quando è stato messo a segno un rialzo del 13%.

Il giudizio sul titolo è stato quindi ridotto da “buy” a “hold” con un prezzo obiettivo rimasto invariato a 6,2 euro, al pari delle stime 2023-2026 che non subiscono alcuna modifica.

Come evidenziato nella nota post business plan, gli analisti hanno apprezzato lo sforzo del management di Banco BPM nell’evidenziare la capacità della banca di garantire una redditività elevata (e in crescita) nel lungo termine e giudicano il target di distribuzione di almeno 4 miliardi di euro, pari al 54% della capitalizzazione di mercato, di cui 1,3 miliardi di euro nel 2024, come un elemento di appeal a supporto del titolo.

Banco BPM: Equita SIM spiega i motivi del downgrade

Dall’altro lato, gli esperti di Equita SIM spiegano i motivi alla base del loro passaggio a una visione neutrale.

Dal punto di vista valutativo, in ottica relativa e sulla base delle loro stime, Banco BPM, con un multiplo prezzo-utili 2025 pari a 5,8 volte e un rapporto prezzo-tangible equity di 0,7 vollte, tratta sostanzialmente in linea con Unicredit, vale a dire la best-pick di Equita SIM nel settore, che si caratterizza sia per maggiore redditività prospettica che più ampia dotazione di capitale.

In generale, a livello di settore, Banco BPM oggi tratta a multipli sostanzialmente allineati a quelli medi del comparto a fronte di un’analoga profittabilità attesa e con una più ricca remunerazione, con uno yield 2025 al 13% rispetto al 9% medio, compensata da una minore posizione patrimoniale.

Un altro motivo del downgrade è legato al venir meno di catalizzatori di breve termine dopo la presentazione del business plan a dicembre, con il piano che non si caratterizza per azioni di natura trasformativa, ma in continuità e la cui esecuzione dovrà essere testata progressivamente.

Banco BPM: focus sul nuovo piano industriale

Il piano si basa soprattutto sulla capacità della banca di deliverare in termini di generazione di ricavi.

Dall’altro lato la sensazione degli analisti è che le leve alternative a disposizione per raggiungere i target di piano siano piuttosto limitate.

Da questo punto di vista, il piano si basa su ipotesi non conservative sul fronte dell’evoluzione dei tassi di mercato, assunti ben al di sopra di quanto scontato dalla curva forward.

Questo potrebbe quindi costituire un rischio potenziale sulla dinamica del net interest income e quindi sul raggiungimento dei target.

Infine, pur mantenendo una posizione di capitale più che adeguata, un CET1 atteso in area 14% al 2026, secondo Equita SIM lascia relativamente meno flessibilità nel considerare impieghi alternativi del capitale.