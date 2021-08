[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : una guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Ancora un segno meno per Banco BPM che oggi non si è sottratto alle vendite che hanno colpito il Ftse Mib. Banco BPM tra i peggiori del Ftse Mib Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un calo di oltre un punto e mezzo percentuale, ha continuato ad arretrare oggi, scendendo per la quarta giornata di fila. Banco BPM si è presentato al close a 2,691 euro, con un ribasso dell'1,93% e oltre 11 milioni di azioni trattate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni. Il titolo ha mostrato una maggiore debolezza rispetto al Ftse Mib, accusando la peggiore performance nel settore bancario e occupando una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chips. Banco BPM poco aiutato da rialzo Spead e tassi BTP Banco BPM non è stato certo aiutato dalle indicazioni arrivate dal mercato obbligazionario, con i BTP che hanno visto tornare le vendite, tanto che il rendimento del decennale è salito dell'1,95% allo 0,575%. In crescita anche lo Spread BTP-Bund che ha archiviato la seduta in ascesa dell'1,17% a 103,8 punti base. A pesare sull'andamento odierno di Banco BPM e dei bancari in generale sono stati i rinnovati timori legati alla diffusione della variante Delta e alle ricadute negative sull'economia a livello globale. Banco BPM: doppia promozione da KBW Banco BPM intanto non ha trovato alcun sollievo nelle buone notizie arrivate da KBW, i cui analisti hanno migliorato il giudizio sul titolo da "underperform" a "market perform", con un prezzo obiettivo alzato da 2,25 a 3 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa l'11% rispetto alle quotazioni attuali a Piazza Affari.

