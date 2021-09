[ULTIMISSIMI POSTI DISPONIBILI] Clicca qui ORA e scopri come ottenere INVESTIMENTI passivi a basso rischio e ad ALTO RENDIMENTO. Ottieni un 10% in più con il lending crowdfunding in Italia.

La settimana è partita nel peggiore dei modi per Banco BPM, che, dopo aver ceduto quasi un punto percentuale venerdì scorso, continua ad arretrare oggi, bersagliato da una pioggia di vendite. Banco BPM: brutto sell-off. Titolo tra i peggiori del Ftse Mib Il titolo, che mostra una maggiore debolezza relativa rispetto al Ftse Mib e occupa una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chips, negli ultimi minuti si presenta a 2,568 euro, con un affondo del 4,36% e oltre 6,6 milioni di azioni transitate sul mercato fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10 milioni. Banco BPM: l'intervista all'AD. Piano industriale su base stand-alone In un’intervista apparsa su Il Corriere Economia, l'inserto del Corriere della Sera, il CEO di Banco BPM, Giuseppe Castagna, ha confermato che il piano industriale, che verrà presentato entro novembre, sarà basato in ottica stand-alone. Il piano garantirà flessibilità in ottica industriale e la possibilità di poter riacquistare le joint-venture assicurative con Cattolica Assicurazioni e Covea, a partire dal 2023. Sull’asset quality vengono ribadite le indicazioni positive sul fronte delle moratorie, con 4,8 miliardi di euro nel primo semestre del 2021, pari al 4,3% del totale dei loan, in linea con la media di sistema, dato che il 75% dei clienti ha rating di buona qualità. Banco BPM: Castagna apre a M&A, ma solo a certe condizioni In ottica M&A, l'AD Castagna conferma l’apertura verso deal solo transformational, finalizzati alla formazione di un terzo polo bancario. Pur non essendo stati fatti nomi, gli analisti di Equita SIM ritengono che il riferimento di Castagna sia verso Bper Banca. Un’operazione che dal punto di vista degli analisti avrebbe sicuramente senso in ottica industriale, sebbene il CEO di Banco BPM abbia evidenziato come non ci siano attualmente dialoghi in corso con altri players. Banco BPM smentisce interesse per Banca Carige Smentito invece l’interesse per Banca Carige, date le dimensioni non rilevanti e la quota di mercato in Liguria, pari a circa il 13%, così come per Banca Monte Paschi. Castagna ha dichiarato che Banco BPM non ha mai pensato a operazioni ostili e, quanto a Banca Carige in particolare, "parliamo di una regione dove siamo già il secondo gruppo, con il marchio Banco di Chiavari e della Riviera Ligure. Del resto, Carige, con 20 miliardi di attivi, non sarebbe per noi un'operazione trasformativa.

Infine, abbiamo esperienza di operazioni di ristrutturazione e sappiamo che il mercato le apprezza soltanto quando sono completamente concluse". Banco BPM: Equita SIM dice buy con target appetibile Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su Banco BPM mantiene fermo il rating "buy", con un prezzo obiettivo a 3,1 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 20% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

