Banco BPM cala in controtendenza sul Ftse Mib, per nulla sostenuto dalle indiscrezioni di stampa: ecco su cosa.

Cosa bolle in pentola?, PUBBLICATO: 4 ore fa

A meno di un'ora dalla chiusura delle contrattazioni odierne, la seduta prosegue in calo per Banco BPM che resta sintonizzato con la negativa impostazione del settore bancario.

Banco BPM in calo anche oggi

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un lieve calo dello 0,25%, oggi scende per la terza eduta di fila.

Negli ultimi minuti Banco BPM viene fotografato a a 2,767 euro, con una flessione dello 0,47% e circa 8 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

Il titolo cala in controtendenza rispetto al Ftse Mib e non trova sostegno in alcune indiscrezioni di stampa circolate questa mattina.

Banco BPM: rumor sulla prossima mossa

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, Banco BPM starebbe valutando la cessione di immobili non strumentali, in buona parte riconducibili alla Banca Popolare di Lodi, che avrebbero un valore complessivo di qualche centinaio di milioni di euro.

Il quotidiano di Confindustria scrive che l'operazione sarebbe prossima alla partenza nelle settimane a venire.

Nel perimetro rientrerebbero sia asset di dimensioni minori, sia quelli di entità più rilevante, come alcuni palazzi della Banca Popolare di Lodi.

Banco BPM: Equita commenta le indiscrezioni e conferma il buy

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che l’operazione sarebbe coerente con la prosecuzione del percorso di dismissione delle attività non strategiche e permetterebbe di rafforzare ulteriormente la posizione patrimoniale del gruppo Banco BPM, il cui CET1 alla fine del primo semestre du quest'anno era pari al 12,8%.

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che resta bullish sul titolo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 3,8 euro.