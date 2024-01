Banco BPM soffre: cattive notizie dagli analisti

Anche la seduta odierna prosegue in territorio negativo per Banco BPM che, dopo il calo della vigilia, continua a perdere terreno oggi.

Il titolo, dopo aver avviato la settimana ieri con una flessione di oltre un punto percentuale, accusa una flessione ancora più ampia oggi.

Banco BPM tra i peggiori del Ftse Mib

Mentre scriviamo, Banco BPM viene fotografato a 4,649 euro, con un ribasso del 2,04% e oltre 8 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 14,5 milioni.

Il titolo accusa la peggiore performance nel settore bancario oggi, occupando al contempo una delle ultime posizioni nell’intero paniere delle blue chip, con una evidente maggiore debolezza relativa rispetto all’indice Ftse Mib.

Banco BPM penalizzato dallo Spread. A galla i BTP

Banco BPM non trova certo sostegno nelle indicazioni contrastanti che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si allarga e sale dell’1,18% a 156,58 punti base, mentre qualche timido acquisto sui BTP favorisce un lieve calo dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni mostra un ribasso dello 0,15% al 3,786%.

Banco BPM bocciato da Mediobanca

Banco BPM, intanto, perde ancora terreno sulla scia dei giudizi espressi da alcune banche d’affari, che hanno rivisto la valutazione del titolo.

Ieri gli analisti di Mediobanca Research hanno dedicato un report al settore bancario, nel quale hanno evidenziato che nel 2023 si dovrebbe registrare un rialzo del 44% del margine di interesse delle banche italiane.

Questo dato sarà il frutto dei benefici derivanti dai tassi di interesse più elevati, ma la tendenza è destinata a cambiare nel corso di quest’anno.

Gli esperti, infatti, temono che questo trend subirà un’inversione nel 2024 in conseguenza del calo dei tassi che avrà come potenziale effetto quello di far rallentare e poi ridurre i rendimenti nel corso di quest’anno e del prossimo.

Alla luce di ciò gli analisti di Mediobanca Research hanno rivisto la strategia sui titoli del settore bancario più sensibili all’andamento dei tassi di interesse.

Tra gli altri troviamo anche Banco BPM, per il quale gli esperti hanno tagliato la raccomandazione a “underperform”.

Banco BPM: un downgrade anche da JP Morgan

Ad avere una view bearish su Banco BPM è annche JP Morgan, i cui analisti nei giorni scorsi avevano ritoccato verso il basso il prezzo obiettivo da 5,9 a 5,7 euro. Quest’oggi gli analisti hanno riservato una doppia bocciatura al titolo, modificando la raccomandazione da “neutral” a “underweight”, con un fair value abbassato nuovamente, questa volta in maniera più netta, da 5,7 a 4,5 euro.

JP Morgan in una nota ribadisce il suo outlook più cauto sul net interest income in generale per le banche italiane.

Nel caso particolare di Banco BPM, gli analisti della banca USA hanno deciso di mettere mano anche alle stime di eps, che sono state tagliate dell’11% con riferimento al 2025 e del 14% per il 2026.