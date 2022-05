A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in buon rialzo per Banco BPM che prova a riscattarsi dopo il netto calo della vigilia.

Banco BPM in buon recupero dopo il netto calo della vigilia

Il titolo ieri ha lasciato sul parterre quasi quattro percentuali e oggi risale la china, recuperando almeno parte delle perdite.

Negli ultimi minuti Banco BPM si presenta a 2,993 euro, con un vantaggio dell'1,98% e oltre 7 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24,5 milioni.

Banco BPM: oggi i conti del 1° trimestre. Le attese di Equita SIM

Il titolo resta sotto i riflettori nel giorno in cui saranno resi noti i conti del primo trimestre che arriveranno a mercati chiusi.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano un buon trimestre, con un impatto limitato sui numeri dagli effetti del conflitto russo-ucraino.

Gli esperti stimano un net interest income in calo del 2% su base trimestrale, a causa dell’effetto calendario, e una tenuta sul fronte commissionale, con una contrazione del 3% trimestre su trimestre, a causa del difficile confronto col il quarto trimestre 2021.

I costi operativi dovrebbero includere i benefici legati alla riduzione del personale dei trimestri precedenti, mentre gli analisti vedono un costo del rischio a 68b punti base, contro la guidance per il 2022 pari a 55 basis points.

Nel dettaglio, Equita SIM vede nel primo trimestre di Banco BPM un utile netto pari a 114 milioni di euro, un utile operativo a 453 milioni e un net interest income a 498 milioni, flat anno su anno.

Banco BPM: Equita SIM rivede le stima in attesa dei risultati

In attesa dei dati ufficiali, gli analisti hanno modificato le stime 2022-2023, adottando un approccio più prudente in linea col il mutato contesto macro,

In particolare, gli esperti hanno ridotto il net interest income e le commissioni 2022-2023 del 2%, per tenere conto dell’effetto mercato negativo e di una minore conversione dei depositi in masse gestite.

Al contempo, il costo del rischio 2022-2023 è incrementato del 3%, incorporando un lieve incremento del default rate.

Di conseguenza, l'utile netto 2022-2023 cala rispettivamente del 13% a 519 milioni e del 5% a 643 milioni di euro.

Banco BPM: Equita SIM taglia il target, ma il buy resta

Sulla base della revisione delle stime, gli analisti di Equita SIM riducono il prezzo obiettivo di Banco BPM del 3% a 3,5 euro, ma ribadiscono la raccomandazione "buy".

La view positiva sul titolo è confermata per diversi motivi: in primis il recente acquisto da parte di Credit Agricole ha aumentato l’appeal speculativo del titolo, oltre a dimostrare le prospettive di crescita dei ricavi nei prossimi anni a valutazioni cheap.

Escludendo le partecipazioni in Anima, Nexi e il valore dell’opzione put su Agos, il business bancario di Banco BPM tratta con un rapporto prezzo-tangible equity di 0,3 volte.

Inoltre, Banco BPM è ben posizionata in caso di aumento dei tassi di interesse, con una sensibilità le più alte tra le banche italiane, con un rialzo del 21% di net interest income ogni 100 punti base di spostamento parallelo della curva.

Banco BPM: la view di Intesa Sanpaolo e di Bestinver

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che oggi ha reiterato il rating "buy" con un target price a 3,7 euro.

Con riferimento ai conti del primo trimestre, gli analisti si aspettano un utile netto pari a 142 milioni di euro, mentre il costo del rischio è visto a 70 punti base.

Bullish anche la view di Bestinver che su Banco BPM ha una raccomandazione "buy", stimando per i primi tre mesi dell'anno un utile netto pari a 120 milioni di euro. a fronte di ricavi attesi a 1,1 miliardi di euro.