Banco BPM al test dei conti oggi. Cosa aspettarsi?

Tra le blue chip che oggi non riescono a sfruttare lo spunto timidamente positivo offerto dal Ftse Mib troviamo anche Banco BPM.

Banco BPM tra i peggiori del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri quasi mezzo punto percentuale, oggi ha tentato timidamente di spingersi ancora in avanti, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Negli ultimi minuti Banco BPM viene fotografato a 4,972 euro, con una flessione dell’1,43% e oltre 6,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 15 milioni.

Il titolo accusa una delle peggiori performance nel settore bancario oggi e occupa una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chip.

Banco BPM snobba andamento Spread

Banco BPM non trova alcun supporto nelle indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario, che sono peraltro contrastanti.

Da una parte lo Spread BTP-Bund si contrae e scende dello 0,79% a 156,2 punti base, mentre qualche vendita sui BTP favorisce una risalita dei tassi, con il rendimento del titolo a 10 anni che sale dello 0,39% al 3,865%.

Banco BPM: le attese di Equita SIM sui conti del 4° trimestre

Banco BPM intanto resta sotto la lente nel giorno in cui saranno diffusi i conti del quarto trimestre e dell’intero 2023.

Con riferimento agli ultimi tre mesi dello scorso anno, gli analisti di Equita SIM si aspettano ricavi in leggero calo su base trimestrale, con contribuzione sostanzialmente stabile sul fronte del net interest income e in calo da commissioni, impattate da stagionalità sfavorevole.

Come per altri competitors, anche per Banco BPM il quarto trimestre del 2023, sul fronte dei costi operativi, dovrebbe essere impattato negativamente dal rinnovo del contratto bancario nazionale, con costi del personale attesi in crescita del 18% su base trimestrale.

Complessivamente, gli analisti di Equita SIM stimano quindi un incremento dei costi operativi del 9% trimestre su trimestre e un cost-income in area 50%.

Sul fronte dell’asset quality, gli esperti non si aspettano che il trimestre abbia mostrato un significativo peggioramento.

Tuttavia, alla luce dei segnali di rallentamento economico e di un possibile futuro incremento dei default rate, Equita SIM ritiene plausibile che Banco BPM possa optare per un incremento dei livelli di copertura sia sui crediti performing che non-performing. Di conseguenza si stima un costo del rischio nel quarto trimestre in area 65-70 punti base.

In particolare, per gli ultimi tre mesi del 2023, gli analisti stimano un utile netto pari a 277 milioni di euro, un utile operativo in rialzo dell’8% a 652 milioni, ricavi totali in progresso del 7% a 1,344 miliardi e un margine di interesse in aumento del 20% a 871 milioni di euro.

Banco BPM: le attese sull’utile 2023

Complessivamente, gli analisti di Equita SIM si aspettano un utile 2023 di 1,22 miliardi di euro, consistente con la guidance della società di oltre 1,2 miliardi.

Gli esperti evidenziano che la loro nuova stima implica una revisione negativa del 5% dovuta principalmente a minori commissioni, più alti costi del personale per tenere pienamente conto del rinnovo del contratto bancario e maggiori accantonamenti per perdite su crediti assumendo un approccio più conservativo in ottica 2024.

Banco BPM: Equita SIM rivede stime e target price

In attesa dei dati ufficiali in arrivo questa sera a mercati. chiusi, gli analisti di Equita SIM hanno ridotto in media dell’1% le stime 2024-2025.

In conseguenza di tale mossa, il prezzo obiettivo è stato tagliato del 2% a 6,1 euro, con una raccomandazione “hold” invariata.