L'ultima seduta della settimana prosegue in positivo anche per Banco BPM che risale la china dopo due giornate in rosso.

Banco BPM risale dopo due cali di fila

Archiviata la sesione di ieri con un affondo di quasi tre punti percentuali, il titolo oggi risale la china e riesce a performare meglio del Ftse Mib.

Negli ultimi minuti Banco BPM si presenta a 2,844 euro, con un vantaggio del 2,05% e oltre 4,4 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 16 milioni.

Banco BPM ignora le tensioni di Spread e BTP

Il titolo recupera terreno malgrado le negative indicazioni che arrivano dal fronte obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund sale dell'1,54% a 211,2 punti base, mentre le vendite sui BTP favoriscono un incremento del rendimento a 10 anni che mostra un rialzo del 2,06% al 3,614%.

Banco BPM: rumor su offerte in arrivo per bancassurance

Banco BPM però, come detto poc'anzi, snobba queste indicazioni e si focalizza su alcune indiscrezioni di stampa.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore e da Milano Finanza, entro la fine di luglio Banco BPM dovrebbe ricevere le offerte vincolanti per le attività bancassicurative.

I soggetti interessati al dossier sarebbero quelli già evidenziati nelle scorse settimane, ovvero Credit Agricole, già partner di Banco BPM attraverso Agos, nonché primo azionista con una quota del 9,2%, Axa, Generali e Allianz.

Non sarebbe stata invece indicata una deadline per la decisione finale, considerando l’eterogeneità delle proposte e il fatto che Banco BPM non avrebbe ancora escluso la possibilità di internalizzare il business, come previsto dal piano industriale.

Banco BPM: il commento di Equita SIM

Secondo Equita SIM, qualora le indiscrezioni su una valutazione del business assicurativo di Banco BPM da parte di Axa pari a 1,5 miliardi di euro trovassero conferma, questa potrebbe rappresentare una base di partenza su cui il management di Banco BPM potrebbe far leva nelle trattative.

Gli analisti della SIM milanese stimano preliminarmente che la cessione del business assicurativo ad una valutazione di 1,5 miliardi di euro possa implicare un impatto positivo sulla valutazione di Equita SIM pari a circa il 10%.

Non cambia intanto la view degli analisti che su Banco BPM mantengono invariata la loro strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 3,6 euro.

Banco BPM: la view di Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che oggi ha reiterato il rating "add", con un target price a 3,6 euro.

Secondo gli analisti, Banco BPM si trova in una situazione "win-win" per quanto riguarda le attività bancassicurative.

Da una parte infatti l'internazionalizzazione genererebbe un reddito aggiuntivo di 125 milioni di euro al 2024, ma dall'altra un nuovo partner potrebbe ridurre il rischio di esecuzione del piano industriale.