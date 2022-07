Un titolo da non perdere, PUBBLICATO: 21 minuti fa

Il buon andamento mostrato oggi dal Ftse Mib è sfruttato a dovere dai titoli del settore bancario che recupera terreno dopo le vendite di venerdì scorso.

Banco BPM in rally sul Ftse Mib

Tra gli altri si mette in evidenza Banco BPM che mette a segno la migliore performance nel comparto di riferimento e occupa la seconda posizione nel paniere delle blue chip.

Il titolo, reduce da tre sessioni in calo, dopo aver ceduto venerdì scorso poco meno di mezzo punto percentuale, oggi ha avviato gli scambi in discesa e, superata un fase di incertezza iniziale, ha imboccato la via dei guadagni, allungando progressivamente il passo.

Negli ultimi minuti Banco BPM si presenta a 2,436 euro, con un rally del 3,96% e quasi 9 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

Banco BPM corre: Spread poco mosso, male i BTP

Il titolo scatta in avanti malgrado le indicazioni poco lusinghiere che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si muove poco sopra la parità, con un frazionale rialzo dello 0,13% a 238,6 punti base, mentre perdono terreno i BTP che vedono salire i tassi, tanto che il rendimento del decennale viaggia in rialzo dell'1,92% al 3,45%.

Banco BPM annuncia closing acquisizione Bipiemme Vita

Banco BPM finisce sotto dopo la lente dopo che venerdì scorso a mercato chiuso, il gruppo ha annunciato il closing relativo all’acquisizione di Bipiemme Vita, la joint venture con Covea.

Banco BPM aveva esercitato lo scorso 12 aprile la call sull’81% del capitale di Bipiemme Vita, con un esborso complessivo pari a 309,4 milioni di euro.

L’operazione, spiegano gli analisti di Equita SIM, si inserisce all’interno della strategia di revisione del business bancassicurativo della banca, su cui al momento sono allo studio due possibili alternative.

Una è una nuova partnership bancassicurativa con un player industriale, l'altra lo sviluppo interno del business assicurativo.

Banco BPM: le attese di Equita SIM sui conti del 2° trimestre

Il focus del mercato e degli analisti intanto è già rivolto all'appuntamento del 4 agosto, quando Banco BPM alzerà il velo sui conti del secondo trimestre.

Gli analisti della SIM milanese stimano un utile netto pari a 164 milioni di euro, un margine di interesse in rialzo del 2% a 520 milioni di euro e un utile operativo in flessione del 20% a 415 milioni di euro.

Gli accantonamenti per perdite su crediti sono attesi a 181 milioni di euro, con un costo del rischio di 66 punti base, contro i 55 della guidance per l'intero anno.

In attesa dei dati ufficiali del gruppo, Equita SIM mantiene una view bullish su Banco BPM, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 3,6 euro.

Banco BPM: anche Mediobanca è bullish

A scommettere sul titolo è anche Mediobanca Securities che proprio venerdì scorso ha reiterato il rating "outperform", con un target price a 3,6 euro.

Con riferimento ai conti del secondo trimestre, gli analisti si aspettano un utile netto pari a 183 milioni di euro, in linea con il consensos, mentre per il Common Equity Tier 1 ratio si prevede un dato pari al 12,6%, rispetto al 12,75% stimato dalla comunità finanziaria.

Banco BPM: per Jefferies può salire di circa il 73%

Al coro degli ottimisti si aggiunge anche Jefferies che nei giorni scorsi ha rinnovato l'invito ad acquistare Banco BPM con un fair value tagliato da 4,6 a 4,2 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 73% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Il broker ha spiegato di aver ridotto il prezzo obiettivo per riflettere il ritorno sugli schermi degli investitori dell'incertezza politica italiana, che si è aggiunta a un contesto economico già complesso.