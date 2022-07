In una giornata in cui le vendite stanno avendo la meglio soprattutto a Piazza Affari, la più penalizzata nel panorama europeo, non passa ceto inosservata la pessima performance di Banco BPM che ha accusa il ribasso più ampio non solo nel settore bancario, ma nell'intero paniere delle blue chip.

Banco BPM giù per la quarta seduta di fila: un brutto sell-off

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con una flessione di quasi due punti percentuali, oggi arretra per la quarta seduta di fila, mostrando un bilancio ben più pesante.

Negli ultimi minuti Banco BPM si presenta a 2,264 euro, con un affondo del 5,47% e oltre 9,6 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 13 milioni.

Banco BPM travolto dal rally dello Spread e dei tassi BTP

Al pari degli altri bancari, anche Banco BPM risente della pessima intonazione del Ftse Mib, alimentata dai timori legati alla crisi di Governo che potrebbe sfociare in un ritorno anticipato alle urne.

Immediate le ripercussioni sul mercato obbligazionario che penalizza e non poco l'andamento odierno dei bancari.

Lo Spread BTP-Bund si impenna e mostra un rally del 7,75% a 225,3 punti base e una pioggia di vendite si abbatte sui BTP, con il rendimento del decennale che scatta in avanti del 5,34% al 3,47%.

Banco BPM risente inevitabilmente di questo contesto così negativo, malgrado le conferme bullish arrivate dagli analisti.

Nei giorni scorsi gli esperti di Equita SIM hanno ribadito il loro giudizio sul titolo, presentando la loro preview sui conti del secondo trimestre del gruppo.

Banco BPM: la preview di Equita SIM sui conti del 2° trimestre

Banco BPM sarà chiamato a questo appuntamento il prossimo 4 agosto e gli analisti si aspettano nel trimestre una solida performance operativa, con il margine di interesse che dovrebbe parzialmente trarre beneficio da un lieve incremento dello spread commerciale.

La performance lato commissioni dovrebbe essere più debole sul fronte risparmio gestito, ma almeno in parte compensata dalle commissioni sul banking tradizionale.

Equita SIM vede quindi un margine di interesse in crescita del 2% trimestre su trimestre, bilanciato da un calo del 2% delle commissioni, mentre sotto la linea operativa, si aspetta un costo del rischio superiore alla guidance, 66 punti base contro 55, non legato ad un visibile incremento del default rate, ma ad atteggiamento di prudenza del management alla luce dell’incertezza sullo scenario macro.

Banco BPM: i numeri previsti per il secondo trimestre

Nel dettaglio, gli analisti di Equita SIM per il secondo trimestre di Banco BPM stimano un utile netto pari a 164 milioni di euro, un margine di interesse in rialzo del 2% a 520 milioni di euro e un utile operativo in flessione del 20% a 415 milioni di euro.

Gli accantonamenti per perdite su crediti sono attesi a 181 milioni di euro, con un costo del rischio di 66 punti base, contro i 55 della guidance per l'intero anno.

Banco BPM è buy per vari motivi. Per Equita può salire fino a 3,6 euro

Gli analisti di Equita SIM confermano la loro view positiva sul titolo, evidenziando che la recente acquisizione del 9,18% della banca da parte del Credit Agricole ha aumentato l’appeal speculativo del titolo, confermandone l’attrattività sia valutativa che in termini di potenziale di crescita rispetto ai competitors.

Banco BPM è ben posizionata in caso di rialzo dei tassi di interesse, con una sensibilità tra le più alte tra le banche italiane: ogni 100 punti base di spostamento parallelo della curva, corrisponde a un rialzo del 21% del margine di interesse.

Il titolo tratta a sconto rispetto alla media del settore, con un multiplo prezo-tangible equity di 0,33 volte, contro la media pari a 0,45 volte e un rapporto prezzo-utili adjusted di 6,8-5,6 volte, contro la media di 7,6-6,5 volte.

Confermata la raccomandazione "buy" su Banco BPM, con un prezzo obiettivo a 3,6 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 60% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.