Nuova seduta in rialzo per Banco BPM che guadagna terreno per la seconda giornata consecutiva.

Banco BPM in rialzo anche oggi

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di quasi due punti percentuali, si spinge in avanti anche oggi.

Mentre scriviamo, Banco BPM viene fotografato a 6,296 euro, poco sotto i massimi intraday, con un rialzo dell’1,19% e oltre 8,7 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 17,5 milioni.

Banco BPM attende con fiducia i risultati del primo trimestre che saranno diffusi oggi subito dopo la chiusura di Piazza Affari.

Banco BPM: oggi la trimestrale. Le attese di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM si aspettano per il periodo in esame un utile netto pari a 342 milioni di euro, a fronte di ricavi totali in rialzo del 13% a 1,415 miliardi di euro

Il margine di interesse è visto in crescita del 16% a 859 milioni di euro, mentre l’utile operativo dovrebbe salire del 21% a 741 milioni di euro.

Sul fronte dei ricavi gli analisti si aspettano un buon trimestre, con ancora forte contributo del margine di interesse e soprattutto ottimo andamento delle commissioni, attese in deciso rialzo su base trimestrale, supportate da effetto mercato favorevole e buon andamento dell’attività commerciale.

Gli esperti stimano costi in leggera crescita, nell’ordine del 2% su base trimestrale, principalmente per maggiori SG&A (dovuti a effetto base, per via di elementi favorevoli non replicabili nel quarto trimestre 2023), mentre l’incremento anno su anno è in larga parte ascrivibile all’impatto del rinnovo del contratto bancario.

Equita SIM non si aspetta un deterioramento sul fronte dell’asset quality e stima quindi un costo del rischio contenuto a meno di 45 punti base.

Come per le altre banche, la pressoché totalità degli oneri sistemici è attesa impattare il primo trimestre di quest’anno.

Banco BPM: Equita SIM rivede le stime

Alla luce delle attese del primo trimestre di quest’anno, gli analisti di Equita SIM alzano le stime di utile 2024 del 5%, principalmente per riflettere maggiore net interest income, ora visto in rialzo dell’1% anno su anno, maggiori fees e un effetto trading meno negativo.

Analogamente, gli esperti hanno incrementato del 4% le stime di utile netto per il 2025 e il 2026.

A seguito della revisione delle stime, Equita SIM ha rivisto il prezzo obiettivo di Banco BPM, aumentandolo dell’8% a 6,6 euro.

Non cambia il giudizio sul titolo, con la conferma di una visione neutrale e quindi di un rating “hold” alla luce del limitato upside rispetto al fair value assegnato.

Banco BPM: Intesa Sanpaolo alza il target

A scommettere sul titolo è invece Intesa Sanpaolo che ha una raccomandazione “buy”, con un target price che sale da 6,4 a 7 euro, per tenere conto di un minore cost of equity.

Gli analisti si aspettano per il primo trimestre di Banco BPM dei risultati coerenti con la guidance che a loro dire sarà confermata.