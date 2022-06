Aumenti dei dividendi superiori all'inflazione? Nel report di oggi, presentiamo nel dettaglio una lista completa delle 11 società presenti nel nostro portafoglio Top Analisti che hanno annunciato i maggiori rialzi dei dividendi nelle ultime settimane. In aggiunta ai dividendi crescenti, queste società offrono elevati potenziali di crescita per i prossimi mesi secondo gli analisti, e possono costituire un interessante punto di ingresso per mediare i corsi, o per aprire nuove posizioni a prezzi fortemente scontati. In particolare, grazie all'aumento record di oltre il 30% del dividendo trimestrale in pagamento il prossimo 3 agosto, investiamo oggi parte della liquidità disponibile su una società leader, che vanta un track record di ben 60 anni consecutivi di crescite dei dividendi, abbinati ad un potenziale di incremento del titolo di oltre il 35% per i prossimi mesi, secondo le valutazioni di 18 analisti internazionali. Questo nuovo investimento dovrebbe generare da subito ulteriori 25 dollari di rendita per il portafoglio.

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da diffusi ribassi per i principali indici azionari internazionali, dopo la pubblicazione dei dati sull' inflazione Usa salita all' 8,6% su base annua, il livello più alto degli ultimi 41 anni. Ora l'attenzione è puntata alla riunione della Fed di oggi e domani, che potrebbe riservare un rialzo dei tassi superiore alle attese, alimentando i timori per una possibile recessione. Contestualmente, l'indice preliminare di giugno del ‎‎sentimento dei consumatori, elaborato dall'Università del Michigan è sceso del‎‎ 14% a maggio ad un valore di 50,2 punti, inferiore rispetto alle previsioni degli economisti. Commentando i risultati, Joanne Hsu, responsabile dei sondaggi dell'Istituto, ha affermato che questo valore è simile ai ‎‎minimi‎‎ raggiunti alla metà della recessione del 1980.‎

In questo contesto, i nostri portafogli hanno evidenziato un andamento migliore rispetto ai mercati, confermando la capacità difensiva dei titoli a crescita dei dividendi, specialmente nelle fasi di maggiore volatilità del mercato. La rendita distribuita dai nostri modelli ha confermato il suo trend di crescita anche in queste settimane, con diverse società che hanno alzato il dividendo trimestrale a tassi superiori o in linea con l'inflazione. In sintesi, i flussi di entrate generati dai titoli a dividendo costituiscono una potente macchina da reddito in grado di coprire la perdita del potere di acquisto prodotto dall' inflazione, indipendentemente dall'andamento volatile dei mercati azionari nel breve termine. Le migliori società a crescita dei dividendi presenti nei nostri portafogli, vantano trend costanti di aumenti per diversi decenni consecutivi, e costituiscono una rara elite tra tutte le aziende a Wall Street. Sulle 6531 società quotate sulla borsa Usa (Nyse, Nasdaq e Amex), ci sono solamente 130 aziende che vantano almeno 25 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, pari al 2% del totale, altre 350 aziende con crescite costanti dei dividendi superiori a 10 anni, pari al 5,3% e ulteriori 258 aziende con almeno cinque anni di aumenti, pari 3,9%. Complessivamente, ci sono 738 titoli quotati con più di 5 anni di crescite dei dividendi, pari all' 11,3% del totale. In sintesi, poco più di una azienda ogni dieci vanta un simile primato, mentre solamente due società ogni cento quotate superano i 25 anni di aumenti. In aggiunta, sui 738 titoli che compongono questa categoria, ben 513 società risultano sottovalutate secondo gli analisti dopo i recenti storni in borsa, e solo 31 aziende presentano quotazioni sopravvalutate.

In particolare, nel solo ultimo mese ben 11 società appartenenti da tempo al nostro portafoglio Top Analisti hanno annunciato aumenti record dei dividendi, con un tasso medio di crescita pari a +12,5% annuo, ben 3,9% in più rispetto al tasso di inflazione Usa dell'8,6%, annunciato la scorsa settimana. In pratica, nonostante la difficile situazione dei mercati, la nostra rendita, non solo ha mantenuto il potere di acquisto, ma è cresciuta in termini reali rispetto allo scorso anno, senza nessun intervento o ulteriori conferimenti di denaro, ma solo per il fatto di possedere i passivamente i titoli. Grazie a questi costanti incrementi, il totale dei dividendi incassati negli ultimi 11 anni è stato quasi pari all'intero capitale originariamente investito. A questo dato si aggiungono tutte le forti plusvalenze realizzate nel periodo. In questo contesto, proseguiamo nel nostro obiettivo di incremento delle rendite dei portafogli, approfittando dei momenti di debolezza come quello attuale, per potenziare il livello complessivo dei dividendi, accumulando posizioni sulle società che presentano le migliori prospettive di crescita, indipendentemente dall'andamento di breve termine mercati azionari.

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 16 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +22,5% (19,3% target medio analisti +3,2% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 11 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,1), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Battere l'inflazione con i dividendi - 11 società con crescite record della cedola

Come anticipato ad inizio report, numerose società appartenenti al nostro portafoglio Top Analisti hanno deliberato recenti aumenti dei dividendi a tassi superiori rispetto all'inflazione annunciata. In particolare nel report di oggi abbiamo raccolto una lista delle 11 migliori società, con le recenti crescite più elevate del dividendo trimestrale. I nuovi dividendi saranno pagabili già a partire dalla prossima cedola trimestrale, e la colonna evidenziata in giallo sulla tabella pubblicata su dividendi.org mostra l'aumento in percentuale dei dividendi, ordinati in modo decrescente. Come si evidenzia, gli incrementi della cedola vanno da un minimo del 6.98% fino a un massimo di +31,25%, con una media di +12,55% dalle precedenti, con ben 3,9 punti percentuali in più rispetto all'inflazione calcolata negli Stati Uniti. Queste società vantano un track record medio di 30 anni consecutivi di aumenti dei dividendi con sole 3 società con meno di un decennio di crescite e ben 7 società con aumenti dei dividendi di almeno 25 anni consecutivi. Si tratta in gran parte di aziende all'elevata capitalizzazione, con business tradizionali e consolidati, che vanno dal settore della grande distribuzione, all'energia, al farmaceutico alla difesa e bevande, con un rating medio da parte di 13 analisti internazionali pari a BUY (1,8) in una scala da 1 STRONG BUY a 5 SELL. Il target medio fissato dagli analisti per i prossimi 6-12 mesi è pari a +19,5%, con un picco di +35,4% per la nuova società che inseriamo oggi nel portafoglio. Nonostante l'aumento previsto dei dividendi, il payout rimane attestato a livelli interessanti, con un rapporto tra utili e dividendi pari a 0,5 riservando ulteriori risorse per futuri aumenti. Infine il rapporto di price earning risulta attestato al 13,7 volte gli utili previsti per l'anno in corso, evidenziando uno sconto di queste aziende rispetto ai valori di mercato corrente e relative medie storiche. In particolare, risultano interessanti:

Medtronic, quotata sul Nyse con simbolo MDT. Fondata nel 1949 e oltre 90.000 dipendenti, questa azienda produce e distribuisce in 160 paesi del mondo sistemi diagnostici e terapeutici per la stimolazione antibradicardica, per la gestione delle tachiaritmie, nonché per la prevenzione ed il trattamento degli scompensi cardiaci, tra i quali pacemaker, registratori ECG impiantabili e defibrillatori. La società è inoltre leader per attrezzature e tecnologie mediche per la cura del diabete. La società collabora da anni con la classe medica e rende disponibili soluzioni e terapie che aiutano milioni di persone in tutto il mondo a ritrovare la propria vita con una migliore qualità e aspettativa. L’azienda è presente anche in Italia dal 1976 con oltre 2000 dipendenti. Con un dividendo annuo del 2,7%, in aumento di +7,9% dal precedente, i 18 analisti che seguono la società attribuiscono al titolo un potenziale medio pari a +26,5% dalle attuali quotazioni di borsa.

Target Corp, quotata sul Nyse con simbolo TGT. Fondata nel lontano 1902 ed oltre 450.000 dipendenti, questa società gestisce una catena di 2.000 grandi negozi discount in tutti gli Stati Uniti. I prodotti distribuiti sono molto diversificati e in alcuni casi essenziali per la vita quotidiana. L'azienda offre una vasta gamma di elementi fondamentali per la casa, tra cui prodotti farmaceutici, cosmetici e di bellezza, prodotti per la cura personale e del bambino, e per la pulizia degli ambienti. La società distribuisce inoltre prodotti di carta, dvd e musica, film, libri, software per computer, articoli sportivi e giocattoli, giochi elettronici, prodotti hardware, video, abbigliamento per uomo, donna, ragazzi, ragazze, bambini, e neonati, e una vasta gamma di intimo, gioielli, accessori e scarpe. Fornisce inoltre generi alimentari, compresi alimenti secchi, frutta e verdura, latticini, surgelati, bevande, caramelle, snack, gastronomia, panetteria, carni, prodotti per animali, arredamenti per la casa, come mobili, illuminazione, stoviglie, piccoli elettrodomestici, letti e articoli per il bagno, prodotti per il miglioramento della casa, e prodotti automobilistici, così come merci stagionali, che comprendono mobili da giardino e articoli per le vacanze. Con un dividendo annuo del 2,4%, in aumento di +20% dal precedente, i 22 analisti che seguono la società attribuiscono al titolo un potenziale medio pari a +24,6% dalle attuali quotazioni di borsa.

Forte aumento dei dividendi e potenziali elevati per il leader nel settore del bricolage per la casa

Dopo una valutazione delle prospettive future, abbiamo quindi selezionato dalla nostra BUY list di oggi, il titolo con le maggiori crescite del dividendo. Questa società ha recentemente annunciato un aumento del prossimo dividendo trimestrale in contanti di un dollaro e cinque centesimi ($ 1,05) per azione, pagabile il 3 agosto 2022 agli azionisti registrati al 20 luglio 2022. Ciò rappresenta un ‎‎aumento di +31,25%‎‎ rispetto al precedente dividendo trimestrale della società di ottanta centesimi ($ 0,80) per azione.‎

Lo scorso mese avevamo già aumentato l'esposizione su questa società, che vanta risultati record in termini di performance storiche e crescite dei dividendi. Approfittando della ulteriore debolezza del titolo di queste ultime settimane continuiamo oggi ad accumulare sul titolo. Il boom del settore della casa negli Stati Uniti è la chiave del successo per questa azienda leader nel settore. L'azienda è infatti uno dei maggiori operatori nel settore del "fai da te" per la casa, con una grande catena di negozi al dettaglio e online nel settore del Bricolage. Il culto degli americani per la cura della casa è un trend in costante crescita con un conseguente aumento della domanda di materiali edili, utensili e accessori per interni e giardini. Su queste basi, vogliamo partecipare a questo boom investendo ulteriormente su questa società.

Descrizione del business: Fondata nel 1946 ed oltre 200.000 dipendenti, questa società opera come leader nel settore della casa negli Stati Uniti, Canada e Messico e serve oltre 17 milioni di clienti ogni settimana, con ricavi annui per 96 miliardi di dollari. È uno dei più importanti operatori a livello mondiale ed offre una vasta gamma di prodotti per la manutenzione, la riparazione, ristrutturazione e la decorazione della casa, tra i quali legname, materiali da costruzione, utensili e ferramenta, elettrodomestici, accessori di design, impianti idraulici ed elettrici, articoli per il prato e il giardino, vernici, lavorazioni in legno, pavimenti e cucine. Offre inoltre i servizi di installazione tramite appaltatori indipendenti in varie categorie di prodotti e servizi di riparazione in garanzia e fuori garanzia. L'azienda vende i propri prodotti ai proprietari di abitazioni, affittuari, clienti professionali e clienti al dettaglio. Attualmente la società opera tramite una rete capillare di 1.970 negozi di proprietà e attraverso due importanti siti online e applicazioni mobili.

Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 60 anni consecutivi, classificandosi tra le prime 20 aziende quotate a Wall Street con simili primati. Il dividendo attuale è pari al 2,3% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 25%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 18,9% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi livelli di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già superare il 9% sugli attuali prezzi di borsa.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 15,7% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili ancora in forte crescita, e pari al 14,4% annuo.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 13,9 volte gli utili attesi per il 2022. La capitalizzazione attuale è pari a 120 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,3 volte.

Performance in borsa: Dal 30 giugno 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +34066%, oltre nove volte in più rispetto all'indice S&P500, pari a +3540% nello stesso periodo (fonte Morningstar). Nonostante i brillanti risultati ottenuti, il titolo quota attualmente ad un livello inferiore del 25% rispetto ai massimi toccati a dicembre 2021, confermando una interessante opportunità di ingresso a prezzi scontati.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 22 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 1,6 BUY su una scala da 1 a 5 (1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio per i prossimi 12 mesi pari a +35,4% dalle attuali quotazioni di borsa. Sulla base di queste considerazioni, approfittiamo del sell off in corso e aumentiamo oggi l'esposizione per il nostro portafoglio Top Analisti.