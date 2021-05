Questo è il terzo numero della Financial Stability Review (FSR) preparato nel contesto della pandemia di coronavirus COVID-19, con molti paesi della zona euro che hanno affrontato una terza ondata di infezioni. Un gran numero di imprese non possono ancora operare normalmente, e l'economia dipende ancora dal sostegno politico.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Questo è il terzo numero della Financial Stability Review (FSR) preparato nel contesto della pandemia di coronavirus COVID-19, con molti paesi della zona euro che hanno affrontato una terza ondata di infezioni.

Di conseguenza, un gran numero di imprese - in particolare quelle nei settori dei servizi, del tempo libero e dei viaggi - non possono ancora operare normalmente, e l'economia dipende ancora dal sostegno politico per evitare una disoccupazione diffusa, insolvenze aziendali e contrazione economica. I costi umani ed economici della pandemia continuano ad accumularsi, purtroppo.

Detto questo, i programmi di vaccinazione stanno progredendo e offrono una via d'uscita dalla pandemia. I mercati finanziari sono stati guidati dalle aspettative di una ripresa, esemplificata da un sorprendente rally nei mercati azionari globali.

Siamo ottimisti sul fatto che le condizioni finanziarie ed economiche si riprenderanno. Tuttavia, c'è la realtà che la pandemia lascerà in eredità un debito più elevato e bilanci più deboli, che - se non affrontati - potrebbero indurre brusche correzioni di mercato e tensioni finanziarie, o portare a un periodo prolungato di debole ripresa economica.

La FSR del maggio 2021 valuta le vulnerabilità della stabilità finanziaria - in particolare nel settore delle imprese - e le loro implicazioni per il funzionamento dei mercati finanziari, la sostenibilità del debito, la redditività delle banche e il settore finanziario non bancario.

I rischi per la stabilità finanziaria rimangono elevati e sono diventati più disomogenei. La pandemia ha imposto costi più elevati ad alcuni paesi vulnerabili con settori dei servizi più ampi, il che a sua volta implica una maggiore necessità di un sostegno politico continuo e di crescenti interconnessioni tra il loro governo, le imprese e le banche.

Più in generale, anche il settore bancario dell'area dell'euro continua ad affrontare venti contrari, con la sua redditività soggetta all'incertezza sull'equilibrio tra le perdite sui prestiti a venire e gli accantonamenti già registrati.

Questo numero della FSR guarda anche oltre la pandemia all'altra grande sfida del nostro tempo - il cambiamento climatico - e ai rischi che questo pone alla stabilità finanziaria dell'area dell'euro.

La ripresa della zona euro è stata ritardata, con l'impatto della pandemia sempre più concentrato in alcuni settori

Una terza ondata di infezioni da coronavirus nella zona euro ha pesato sulle prospettive economiche a breve termine. Misure di blocco e di allontanamento sociale più mirate e l'adattamento economico hanno aiutato le economie della zona euro a far fronte meglio alla pandemia.

Ciononostante, molti paesi dell'area dell'euro hanno affrontato una terza ondata di infezioni nei primi mesi del 2021 che - insieme al lento inizio della diffusione del vaccino - ha ritardato la ripresa economica. Guardando avanti, i progressi nelle vaccinazioni e il graduale allentamento delle misure di contenimento dovrebbero sostenere un rimbalzo dell'attività economica nel corso del 2021.

L'impatto della pandemia si è concentrato sempre più in alcuni settori e paesi con vulnerabilità preesistenti. Il settore dei servizi dell'area dell'euro continua ad essere più colpito dalle restrizioni all'interazione sociale e alla mobilità rispetto al settore manifatturiero.

I settori più deboli, come il commercio, i trasporti e l'alloggio, così come le arti e l'intrattenimento, hanno visto continui cali del valore aggiunto lordo di 2-4 volte l'aggregato.

Al contrario, il settore industriale si è ripreso più velocemente, sostenuto da una migliore domanda estera. Questa divergenza settoriale, combinata con le diverse traiettorie della pandemia, ha portato a un'ampia divergenza nelle previsioni economiche del 2021 a livello dei paesi dell'area dell'euro.

Il miglioramento delle prospettive economiche degli Stati Uniti ha portato a un notevole aumento dei tassi d'interesse nominali a lungo termine statunitensi, con effetti globali. Un'introduzione più rapida delle vaccinazioni e l'accordo su un consistente programma di stimolo fiscale hanno portato a un netto miglioramento delle prospettive di crescita economica e inflazione negli Stati Uniti.

Il conseguente aumento di 60 punti base dei rendimenti dei titoli di Stato decennali statunitensi dall'inizio del 2021, spinto prima da aspettative di inflazione più elevate e poi dall'aumento dei tassi reali, ha determinato alcune modeste ricadute sull'area dell'euro.

Queste ricadute sono state parzialmente compensate dal fatto che il Consiglio direttivo della BCE ha rafforzato la sua politica accomodante, aumentando significativamente gli acquisti di attività.

Al di là dell'area dell'euro, l'aumento dei rendimenti statunitensi unito a un apprezzamento del dollaro USA potrebbe generare maggiori spostamenti nei flussi di capitale globali e, come indicato dalle crisi passate, potrebbe rappresentare una fonte di rischio per le economie di mercato emergenti con esigenze di finanziamento esterno.

I mercati finanziari hanno mostrato una notevole esuberanza con l'aumento dei rendimenti USA

Quando i tassi d'interesse statunitensi sono aumentati e i mercati obbligazionari globali hanno venduto (trend che noi avevamo sottolineato in questo articolo), i mercati azionari hanno visto un nuovo rally.

L'aumento dei rendimenti delle obbligazioni di riferimento statunitensi ha portato a un sell-off globale dei mercati obbligazionari. Allo stesso tempo, i mercati azionari sono rimasti vigorosi, sostenuti da una ripresa degli utili attesi e da un solido sentimento di rischio.

Il recente aumento degli indici azionari compositi è stato accompagnato da un avanzamento un po' più forte dei titoli finanziari. Questi avevano precedentemente sottoperformato i titoli tecnologici, che sono stati tra i migliori performer nel 2020.

La vivacità dei mercati finanziari è stata in contrasto con i fondamentali economici più deboli, mentre le recenti ondate di volatilità evidenziano il rischio di repricing. Nonostante i recenti cali dei prezzi delle azioni in alcuni settori, le valutazioni dei mercati azionari rimangono elevate.

Negli Stati Uniti, le valutazioni sono ben al di sopra dei livelli pre-pandemici, mentre sono a livelli più moderati nella zona euro. Gli spread delle obbligazioni societarie non finanziarie (SNF) dell'area dell'euro rimangono a rischio di un repricing improvviso, in particolare per il segmento ad alto rendimento, dove sono scesi sotto i livelli pre-pandemici nonostante le crescenti vulnerabilità.

Nel complesso, le attività di rischio rimangono sensibili ai cambiamenti della curva dei rendimenti di riferimento, e potrebbe verificarsi una rivalutazione delle valutazioni se le aspettative degli investitori sulla probabilità e sul ritmo dell'inasprimento della politica monetaria dovessero cambiare senza un miglioramento delle prospettive di crescita.

Molti fondi d'investimento dell'area dell'euro, assicuratori e fondi pensione sono esposti a un ulteriore aumento dei rendimenti o a una correzione dei mercati del credito. Anche i flussi dei fondi d'investimento si sono riequilibrati dal debito alle azioni, dato l'aumento dei rendimenti.

Tuttavia, nella loro ricerca di rendimento negli ultimi anni, le istituzioni non bancarie hanno aumentato il rischio di duration dei loro portafogli di titoli di debito ai massimi pluriennali.

Questo aumenta la sensibilità delle loro attività a tassi più elevati, anche se per gli assicuratori e i fondi pensione le perdite di valutazione delle attività potrebbero essere compensate da un calo del valore delle loro passività, dato il divario di duration negativo del settore.

Le istituzioni non bancarie hanno anche grandi esposizioni a imprese con fondamentali deboli, con più di un quarto delle partecipazioni di debito delle SNF del settore soggette a prospettive di credito negative o a credit watch da parte delle agenzie di rating. Circa la metà ha anche un rating BBB, solo una tacca sopra lo status di alto rendimento.

Parallelamente, dallo scorso novembre, i fondi d'investimento hanno ulteriormente ridotto le loro riserve di liquidità. Le riserve di liquidità e le disponibilità di attività liquide sono ora al di sotto dei livelli pre-pandemici, e si stanno avvicinando a nuovi minimi, lasciando il settore altamente vulnerabile alla vendita di attività in caso di riscatti su larga scala.

Il rischio di liquidità dei fondi d'investimento è aumentato negli ultimi anni a causa della ricerca di rendimento. Questo sottolinea l'importanza di rafforzare la resilienza del settore finanziario non bancario, anche da una prospettiva macroprudenziale.

Le sfide di solvibilità delle imprese potrebbero pesare su Stati sovrani, famiglie e creditori

La dipendenza dal debito è aumentata tra le aziende vulnerabili, in mezzo a maggiori rischi di rollover. I rapporti debito/patrimonio netto sono aumentati considerevolmente tra le imprese con maggiore indebitamento, con il 90° percentile che è passato dal 220% di fine 2019 a oltre il 270% nell'ultimo trimestre del 2020.

Le aspettative degli utili aziendali per l'area dell'euro sono rimaste al di sotto dei livelli pre-pandemia, mentre le condizioni di finanziamento delle imprese sono rimaste intorno ai livelli più stretti dall'inizio della pandemia, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), evidenziando elevati rischi di rifinanziamento.

Tassi più alti (privi di rischio) aumenterebbero i costi del servizio del debito dai minimi storici e potrebbero aumentare i rischi a medio termine nei paesi con elevati livelli di debito. L'aumento sostanziale delle riserve di liquidità tra le imprese dell'area dell'euro potrebbe attutire i rischi di rollover aziendale, anche se questo sembra essere particolarmente rilevante per le grandi imprese quotate.

I rischi di solvibilità nel settore delle imprese sono destinati ad aumentare con l'affievolirsi delle misure di sostegno pubblico. L'ampio sostegno politico ha mantenuto le insolvenze delle imprese insolitamente basse in un periodo di estrema debolezza economica, a differenza dei precedenti episodi di crisi.

L'impatto della pandemia sulle imprese è sempre più concentrato nei settori dei servizi e tra le PMI. Ciò implica che un improvviso inasprimento delle condizioni di finanziamento o un ulteriore ritardo della ripresa economica potrebbero avere implicazioni più gravi per la stabilità finanziaria di quanto suggerisca il quadro aggregato, in particolare nei paesi fortemente dipendenti dai settori sensibili alla pandemia.

Pertanto, anche se l'economia si riprende, si prevede che le insolvenze aziendali aumentino dai livelli molto bassi osservati nel 2020, in parte a causa di un arretrato di casi di insolvenza. Di conseguenza, i governi si trovano di fronte a un delicato equilibrio tra l'aggiustare prematuramente le misure di sostegno, che possono contribuire a innescare un'ondata di insolvenze aziendali, e il mantenere troppo a lungo le misure di sostegno, mantenendo così in vita le aziende non redditizie.

Un aumento delle insolvenze societarie potrebbe avere un impatto sulle famiglie attraverso le prospettive occupazionali, finora impedite dalle misure di sostegno politico. Complessivamente, i bilanci delle famiglie sono stati ammortizzati finora, grazie agli schemi di sostegno al reddito del governo, ai tassi di risparmio record, ai continui e robusti sviluppi dei mercati immobiliari residenziali dell'area dell'euro e alla ripresa dei mercati azionari.

Tuttavia, l'elevata dipendenza dagli schemi di sostegno statale rende le famiglie vulnerabili, e la loro situazione finanziaria e occupazionale potrebbe peggiorare in caso di debolezza economica prolungata, che potrebbe tradursi in perdite di posti di lavoro legate a un numero crescente di insolvenze aziendali.

Allo stesso tempo, la continua forza dei mercati immobiliari residenziali e dei prestiti ipotecari ha aumentato l'indebitamento e la vulnerabilità delle famiglie. Il rischio di una correzione dei mercati immobiliari residenziali è aumentato in presenza di segnali di sopravvalutazione per l'area dell'euro nel suo complesso.

In contrasto con la resistenza dei mercati immobiliari residenziali, i mercati immobiliari commerciali stanno già affrontando una sostanziale correzione del mercato.

Un ulteriore calo dei prezzi degli immobili commerciali potrebbe ripercuotersi sul sistema finanziario attraverso l'aumento del rischio di credito, la diminuzione dei valori delle garanzie e le perdite sulle partecipazioni dirette, nonché la riduzione degli investimenti e dell'attività economica da parte delle società non finanziarie.

La continua necessità di sostegno politico può aggiungere preoccupazioni sulla sostenibilità del debito sovrano a medio termine nei paesi più vulnerabili. Il rapporto aggregato debito sovrano/PIL dell'area dell'euro è salito al 100% nel 2020, dall'86% del PIL nel 2019, poiché i governi hanno finanziato un ampio sostegno economico per ammortizzare famiglie e imprese.

Il sostegno della politica fiscale è stato particolarmente ampio in alcuni paesi con una quota maggiore di settori economici maggiormente colpiti dalla pandemia e dai blocchi. Di conseguenza, le vulnerabilità derivanti dallo stock di debito in essere appaiono più elevate rispetto al periodo successivo alla crisi finanziaria globale e alla crisi del debito sovrano dell'area dell'euro, anche se il servizio del debito e i rischi di rollover appaiono più favorevoli, date le condizioni di finanziamento sovrano ancora favorevoli sia in termini di prezzo che di durata.

Le passività contingenti potrebbero aumentare ulteriormente i livelli di debito sovrano se la situazione economica si rivelasse più debole del previsto e se le garanzie sui prestiti alle imprese legate alla pandemia venissero richieste su più larga scala.

L'aumento associato dei livelli di debito pubblico, ulteriori ritardi nell'attuazione del fondo di ripresa dell'UE o l'emergere di un nesso avverso tra Paesi sovrani, banche e imprese potrebbero innescare una rivalutazione del rischio sovrano da parte degli operatori di mercato, e riaccendere le pressioni del mercato sui sovrani più vulnerabili (riferimento all'Italia?). Ciò potrebbe rendere più difficile l'uscita dalle misure politiche nei paesi vulnerabili che fanno maggiore affidamento sulle misure di sostegno fiscale.

Migliora il sentimento del mercato nei confronti delle banche dell'area dell'euro, ma rimangono preoccupazioni per la redditività e la qualità degli attivi

I prezzi delle azioni delle banche dell'area dell'euro si sono ripresi nettamente dai bassi livelli di ottobre 2020. I prezzi delle azioni bancarie si sono rivalutati in due ondate su notizie positive sui vaccini e sulle aspettative di reflazione.

Le banche hanno sovraperformato il mercato complessivo, rispecchiando una più ampia ripresa dei titoli precedentemente sottoperformanti. Mentre gli investitori sembrano anticipare che un irripidimento della curva dei rendimenti potrebbe sostenere la redditività delle banche, le aspettative degli analisti sul rendimento del capitale (ROE) per il 2022 sono rimaste invariate dalla scorsa estate.

Ciononostante, le valutazioni delle banche dell'area dell'euro rimangono depresse sia rispetto agli standard internazionali che a quelli storici. Il migliorato sentimento del mercato nei confronti delle banche, unito alle aspettative del mercato di un'estensione del programma di acquisto di emergenza pandemico, si è anche tradotto in spread più stretti sulle obbligazioni bancarie, migliorando ulteriormente le condizioni di finanziamento del mercato per le banche dell'area dell'euro.

Ciononostante, le prospettive per la redditività delle banche rimangono deboli, le prospettive per la domanda di prestiti sono incerte, e i primi segni di un aumento dei deterioramenti dei prestiti stanno diventando sempre più visibili.

Il cambiamento climatico può comportare rischi rilevanti per la stabilità finanziaria

I rischi legati al clima per le banche, i fondi e gli assicuratori dell'area dell'euro potrebbero essere rilevanti, soprattutto se il cambiamento climatico non venisse mitigato in modo ordinato. Sia le banche che le istituzioni finanziarie non bancarie devono affrontare il compito di gestire le implicazioni del cambiamento climatico nel medio-lungo periodo.

Entrambe devono gestire la loro esposizione alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la loro esposizione ai rischi fisici associati a eventi meteorologici e climatici estremi o a cambiamenti più insidiosi del clima. L'analisi della BCE suggerisce che tali rischi sembrano essere particolarmente concentrati in alcuni settori, regioni geografiche e singole banche, esacerbando le relative implicazioni per la stabilità finanziaria.

Allo stesso tempo, è ancora necessario colmare le lacune metodologiche e di dati per valutare in modo esaustivo i rischi legati al clima. Inoltre, i rischi finanziari legati al clima che possono emergere dall'interazione tra banche e assicuratori devono essere riconosciuti, con una copertura assicurativa che probabilmente si deteriora man mano che gli eventi climatici estremi diventano più frequenti.

Potrebbe essere necessaria un'azione politica per assicurare la resilienza del sistema finanziario ai rischi legati al clima. Maggiori requisiti di divulgazione relativi al clima, anche in relazione agli obiettivi di emissione prospettici delle aziende, e un finanziamento verde più profondo ed efficace sono passi essenziali per una transizione graduale verso un'economia sostenibile e una riduzione generale delle vulnerabilità legate al clima.

Allo stesso tempo, possibili fallimenti del mercato possono derivare da lacune nei dati, che aumenterebbero il rischio di greenwashing. L'imminente test di stress climatico della BCE analizzerà anche i trade-off in modo lungimirante, fornendo così un'ulteriore base per le future discussioni politiche.

In definitiva, data la dimensione sistemica, le considerazioni su come mitigare i rischi legati al clima nel sistema finanziario richiedono una prospettiva macroprudenziale per essere efficaci e per assicurare la coerenza intersettoriale.