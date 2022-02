C'è grande attesa oggi per il meeting della BCE che non dovrebbe però annunciare alcuna azione sui tassi di interesse nè sugli acquisti mensili di titoli di Stato.

BCE: Jupiter AM non vede cambiamenti di sorta oggi

Secondo Talib Sheikh, Head of Strategy, Multi-Asset di Jupiter AM, l’incontro odierno della BCE e la successiva conferenza stampa dovrebbero enfatizzare la “pazienza”, senza alcun cambiamento delle politiche sui tassi di interesse o sui bilanci.

L'esperto evidenzia che a gennaio abbiamo assistito a una notevole rivalutazione dei tassi di interesse globali, specialmente negli Stati Uniti, mentre veniva abbandonata l’idea dominante negli ultimi due anni di un’inflazione “transitoria”.

Gli asset di rischio sono sotto pressione da quando i verbali di dicembre della FED hanno rivelato che la commissione stava discutendo del quantitative tightening, prendendo in esame una precedente riduzione del suo bilancio di 8.800 miliardi di dollari. Di conseguenza anche le aspettative sulla politica monetaria dell’Unione Europea hanno risentito di questa rivalutazione globale.

BCE: cosa si aspetta il mercato sul fronte dei tassi?

Il mercato europeo dei tassi si aspetta che il processo di normalizzazione inizi con un solo rialzo di 25 punti base nel 2022, seguito da due aumenti nel 2023, per portare i tassi in territorio positivo.

A detta di Talib Sheikh però questa è una prospettiva fin troppo aggressiva. L'idea è la BCE continuerà a resistere alle pressioni dell'inflazione durante il 2022, visto che le aspettative a lungo termine sono ancora sotto il 2%, e perciò l'Eutotower vorrà essere paziente.

La BCE dovrà essere paziente, ma ci sono dei rischi

Ciò comporta comunque dei rischi: l’inflazione attuale è stata guidata dai colli di bottiglia della logistica, dalla carenza di forza lavoro dovuta al Covid e dai prezzi dell’energia e ci sono solo deboli segnali di una risoluzione di questi problemi.

La questione principale è: la dinamica inflazionistica dal lato delle merci può spostarsi sul lato dei servizi, specialmente con la forza lavoro che riottiene il suo vero potere di determinazione dei prezzi?

Al momento, l’Europa non sta subendo le pressioni salariali che si vedono dall’altra parte dell’Atlantico.

Mentre sta nascendo un po’ di incertezza su questo versante, l'esperto di Jupiter AM crede sia improbabile che le dinamiche inflazionistiche del lavoro siano sostenute e portino a spirali salariali, ragion per cui ritiene che la BCE non sarà costretta ad assumere posizioni più aggressive.

BCE e Lagarde: ecco le attese di La Française AM

Non molto diversa la view di François Rimeu, Senior Strategist presso La Française AM, secondo cui è improbabile che la BCE faccia annunci di rilievo oggi.

Non sono attesi cambi nella politica monetaria, cioè nulla che riguardi una nuova serie di operazioni di rifinanziamento a lungo termine per obiettivi o per livello.

Lo strategist di La Française AM crede che il Presidente Lagarde riconoscerà che l’inflazione è in un trend al rialzo e da qui la necessità a marzo di rivedere in questa direzione le previsioni sull’inflazione per quest’anno.

L’incertezza resta elevata, in particolare sull’inflazione a medio-lungo termine e sulle prospettive di crescita che secondo l'esperto porteranno la BCE a rinviare qualsiasi annuncio significativo.

In conclusione, potrebbe essere difficile per il Presidente Lagarde non suonare hawkish mentre le attese di inflazione stanno andando alle stelle per quest’anno. Crediamo che il Presidente Lagarde cercherà di respingere senza successo le attese dei mercati per un decollo dei tassi. Prevediamo un moderato appiattimento della curva degli swap europei.