Piazza Affari: una banca che crolla. Che sta succedendo?

Seduta da incubo oggi per BFF Bank che sta letteralmente crollando a Piazza Affari, perdendo terreno per la terza giornata consecutiva.

BFF Bank crolla ancora a Piazza Affari

Il titolo già ieri è stato colpito da forti vendite, lasciando sul parterre oltre il 10% del suo valore, ma oggi subisce un crollo ancora più spaventoso.

Mentre scriviamo, infatti, BFF Bank passa di mano a 8,07 euro, con un tonfo del 26,37% e volumi di scambio a dir poco esplosivi, visto che sono transitate sul mercato oltre 11,8 milioni di azioni fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 340mila.

BFF Bank: ecco i rilievi della Banca d’Italia

Con una comunicazione a sorpresa, ieri BFF Bank ha indicato che Banca d’Italia, a seguito degli accertamenti ispettivi effettuati, ha formalizzato rilievi su due fronti.

Uno sulla conformità dell’attuale classificazione dei crediti verso enti pubblici a seguito di discordanze nell’interpretazione della nuova definizione di default.

L’altro sulla governance e sulle prassi aziendali in materia di remunerazione, con riferimento anche ad alcune disposizioni contrattuali riferibili all’AD.

BFF Bank: le disposizioni di Bankitalia

Banca d’Italia, in attesa del riscontro di BFF Bank atteso per luglio, ha disposto che la banca si astenga temporaneamente dal deliberare o attuare distribuzioni di utili, pagamenti della parte variabile delle remunerazioni e ulteriori espansioni dell’operatività all’estero.

BFF Bank risponde al primo rilievo di Bankitalia

In merito al primo rilievo, BFF ha evidenziato che le indicazioni di Banca d’Italia riguardano una differente interpretazione relativamente all’applicazione della sospensione al calcolo dei giorni di arretrato, per cui parte del portafoglio crediti – attualmente classificato come performing – è atteso diventare NPE, comportando quindi un incremento delle RWA per via del differente risk-weight applicato.

Di conseguenza, questa potenziale riclassificazione è attesa impattare il CET1 della banca, pari al 13,5% nel primo trimestre di quest’anno.

Il principale tema di incertezza riguarda la dimensione del portafoglio coinvolto (su cui non è stata fornita disclosure) e il potenziale rischio “contagio” nei confronti di altre esposizioni verso i medesimi creditori (che andrebbero ugualmente classificate a NPE sebbene abbiano tempistiche di pagamento regolari).

BFF Bank fiduciosa di fronteggiare i rilievi

Durante la call, BFF Bank ha mostrato un approccio fiducioso sulla capacità della banca di far fronte ai rilievi del regolatore, pur ribadendo l’impossibilità al momento di quantificarne precisamente l’impatto.

In particolare, la banca ha indicato che l’ispezione di Banca d’Italia non ha rilevato alcun incremento del rischio di credito e di avere a disposizione diverse leve per ridurre il potenziale impatto a capitale.

BFF Bank ha indicato inoltre che la limitazione alle distribuzioni non trova applicazione in merito agli interessi pagabili sugli AT1, fornendo quindi un’indicazione di conforto su un potenziale livello di atterraggio del capitale.

I rilievi sono riferiti a vecchie esposizioni a bilancio e non hanno impatto sull’operatività futura, che sta continuando “as usual”.

In particolare è stato indicato che, sulla base delle valutazioni preliminari, i rilievi non determinano una modifica sostanziale delle prospettive economiche e finanziarie della banca, con i target di piano 2023-2026 che sono stati ribaditi.

BFF Bank: il commento di Equita SIM

In assenza di ulteriori dettagli, gli analisti di Equita SIM calcolano che, prima di eventuali azioni di mitigazione, la banca raggiungerebbe la soglia SREP del 9% con un passaggio a NPE di circa 1,2 miliardi di euro di crediti, corrispondenti a circa il 23% del loan book attuale.

Inoltre, gli esperti stimano che l’aumento dell’accrual degli LPI dal 50% attuale al 70% possa contribuire a capitale per oltre 100 milioni di euro.

Il beneficio a capitale implicherebbe che, prima che il CET1 ratio raggiunga il 9%, sarebbe necessaria una riclassifica a NPE di oltre il 40% del portafoglio. Conseguentemente, in attesa di ulteriori indicazioni, Equita SIM ritiene che ci sia un adeguato livello di protezione nei confronti dei possessori di bond, non solo senior, ma anche AT1.

BFF Bank bocciato da Equita SIM

Lato equity, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di rivedere la strategia su BFF Bank da “buy” a “hold”, con un prezzo obiettivo tagliato da 14 a 10 euro, in attesa di avere maggiore visibilità su impatti effettivi.

Sebbene non venga messa in discussione la qualità del credito, i rilievi di Bankitalia probabilmente comporteranno un incremento dei RWA su parte del portafoglio crediti e quindi un maggiore assorbimento di capitale.

Questo secondo Equita SIM pone un potenziale rischio non solo sulla capacità di breve termine di distribuire dividendi, ma anche di perseguire la stessa traiettoria di crescita con i medesimi ritorni.

BFF Bank: un downgrade anche da Mediobanca

BFF Bank ha incassato un downgrade anche da Mediobanca Research che ha tagliato la raccomandazione da “outperform” a “neutral”, con un target price ridotto da 14,5 a 11,5 euro.

Gli analisti spiegano che la revisione del rating è stata decisa per tenere conto della minore visibilità e dei maggiori rischi sulla distribuzione di capitale, aggiungendo che l’incertezza per BFF Bank durerà per un po’ di mesi.