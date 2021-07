Se desideri supporto per l'attività di link building, non esitare a contattarci. Scrivici a advertising@trend-online.com e scopri i nostri prodotti, servizi e promozioni. Insieme, troveremo una soluzione!

Con l’indice SP500 ad un passettino dall’obiettivo dell’estate (4.440, per chi non ricorda, gli altri scusino la ripetizione) e con la FED che ha cercato di rassicurare, ma con una comunicazione assai contraddittoria, la giornata di ieri doveva raccontarci se e come la notte avesse portato consiglio agli investitori.

In altri termini, se, prima di correggere, l’obiettivo di rialzo estivo sarebbe stato raggiunto e magari superato con l’ennesima estensione rialzista da record, oppure se le ambiguità della FED e l’aggressività della variante Delta consigliassero agli investitori di togliere un po’ di soldi dal piatto nel mese di agosto, tradizionalmente tra i più volatili dell’anno e propenso alle scivolate da brivido, favorite dall’assenza di molti operatori in vacanza.

Ad aiutare la scelta avrebbero potuto contribuire i dati economici che sono arrivati ieri: prima stima del PIL USA del secondo trimestre; Inflazione PCE americana di giugno; sussidi di disoccupazione settimanali.

Già, però chissà come i mercati avrebbero interpretato i dati? In modalità classica, secondo cui dati robusti piacciono all’azionario perché ci parlano di crescita economica, mentre dati inferiori alle attese deprimono le prospettive future di ricavi e di utili? Oppure in modalità “mondo rovesciato dalla FED”? Perché l’unica cosa indiscutibile che Powell ha detto mercoledì sera è che le decisioni future sulla riduzione dell’innaffiatoio monetario dipenderanno dai dati economici. Più precisamente, se la crescita non si intensificherà ulteriormente e se il mercato del lavoro non mostrerà di riassorbire più in fretta gli ancora tanti che non trovano lavoro (o non lo cercano, perché non hanno ancora finito i generosi sostegni Covid elargiti da Biden) la FED non avrà alcuna ragione per ridurre la sua creazione mensile di moneta, specie se l’inflazione la smetterà di salire (deve succedere, dice Powell).

Tutti i dati più importanti di ieri sono usciti alle 14,30, e sono stati largamente peggiori delle attese.

Il PIL del secondo trimestre sembra essere salito “solo” del +6,5% annualizzato. Scrivere “solo” davanti ad un balzo simile sembra una bestemmia. E’ un dato da paese emergente. Gli USA però sono un paese ri-emergente dalla recessione più veloce della storia, quella dello scorso anno dovuta ai lockdown Covid. Questo dato, se verrà confermato dopo le due revisioni di agosto, riporta gli USA ai livelli di PIL pre-pandemia e chiude la parentesi buia con il ritorno alla normalità, almeno per l’economia. Si dà il caso però che gli analisti fossero assai più ottimisti, dato che le attese erano per un’accelerazione prevista al ritmo del +8,5%. Perciò è almeno un mezzo flop.

Simile, nel suo piccolo, il messaggio arrivato dai sussidi settimanali di disoccupazione: quelle iniziali, cioè le richieste nuove, sono scese di 24.000 unità, a 400.000 settimanali. Ma le attese erano per una discesa quasi doppia, a 380.000. La media a 4 settimane è addirittura in crescita di 8.000.

Se il mercato del lavoro deve accelerare l’assorbimento dei disoccupati, ebbene per ora non lo sta proprio facendo.

Infine il dato sull’inflazione PCE, cioè quella sui consumi delle famiglie. Esce trimestralmente in concomitanza con il PIL ed è un dato molto seguito dalla FED. In futuro forse non lo sarà più tanto, dato che ha mostrato un incremento dei prezzi al ritmo del +6,1%, dal +4,3% del trimestre precedente, ben oltre le attese di +5,4%.

Due dati che ci parlano di un’economia e di un mercato del lavoro meno pimpante delle attese e di quanto la FED vorrebbe per iniziare il tapering, ed uno (l’inflazione) che invece dice alla FED che non ha alcuna voglia di abbassare la testa.

Il mercato azionario USA per buona parte della seduta ha messo gli occhiali da “mondo rovesciato”.

Ha cioè ragionato che dall’economia non arrivano segnali di esuberanza, anche se arrivano dai prezzi. Perciò la Fed non ha alcuna fretta di iniziare il Tapering e ridurre gli acquisti di titoli di stato, pagandoli con moneta sonante di nuovo conio.

Questo perché, secondo la FED, se l’economia non diventa troppo esuberante l’inflazione abbasserà la testa perché è transitoria (deve farlo, dannazione, parola di zio Jay).

Perciò apertura al rialzo e SP500 che alle 19,30 ora europea riesce ad alzare l’asticella del massimo storico fino a quota 4.430, a soli 10 miseri punticini dall’obiettivo.

In questo modo fornisce un assist alle borse europee per mettere a segno un discreto rialzo (il secondo consecutivo). Eurostoxx50 (+0,34%) porta leggermente in positivo il suo saldo settimanale provvisorio, pur senza riuscire a rientrare nel canale rialzista abbandonato a metà luglio. Ancor meglio fa l’italiano FtseMib (+1%) e lo spagnolo Ibex (+0,6%).

Chiusi i battenti europei, nelle ultime due ore di seduta americana, arriva però qualche ripensamento e presa di beneficio, che impedisce all’indice di proseguire verso l’obiettivo e lo fa arretrare di una decina di punti.

Ripensamenti che sono proseguiti nella notte sui mercati asiatici, tutti abbondantemente negativi, quando dal Giappone sono arrivate notizie che la variante Delta si sta diffondendo a ritmi mai visti nel passato ed ha obbligato le autorità ad estendere lo stato di emergenza.

Oltretutto in USA è stato diffuso uno studio abbastanza allarmante, che proverebbe che questa variante di Covid è molto più contagiosa e riesce a superare i vaccini più delle precedenti. Inoltre sviluppa malattie più gravi delle altre varianti e può essere trasmessa anche dalle persone immunizzate. Sembra perciò che la gravità di questa variante, che sta diventando dominante in Occidente ed ora anche in USA, possa rianimare i dubbi di nuove restrizioni, che rallenterebbero nuovamente l’economia.

Per questo il future di SP500 al momento in cui scrivo hanno fatto un discreto tuffo ribassista, ben al di sotto di 4.400. La seduta odierna ci chiarirà se il mercato vorrà concludere il rally con il massimo di ieri, a pochi punti dall’obiettivo, oppure se lo spavento della seduta asiatica e della mattinata europea verrà negato dall’ottimismo USA e la correzione verrà rinviata ancora una volta.