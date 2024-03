Bitcoin vola, la criptovaluta ai massimi storici, ecco di quanto sale

Bitcoin in risalita, la criptovaluta cresce senza freni, ecco quanto di quanti è aumentato il suo valore e dove può arrivare.

Bitcoin senza freni, la celebre criptovaluta, dopo un lungo periodo di quiescenza torna a crescere raggiungendo superando i 65mila euro, e non sembra intenzionata ad arrestarsi. Gli esperti intanto stimano un target price superiore al record storico di 69mila euro, registrato a novembre 2021.

Bitcoin torna a crescere dopo lo stop del 2023

Il 2023 è stato un anno difficile per Bitcoin e le criptovalute in generale, che, a causa del crack finanziario di FTX, una delle maggiori piattaforme di scambio per criptovalute, hanno visto una forte emorragia di capitali.

Esattamente un anno fa, il 9 marzo 2023, Bitcoin, e numerose altre criptovalute, hanno iniziato un rapido declino, un crollo che, nel caso specifico di bitcoin, ha significato una perdita di oltre l'80% del proprio valore, portando il valore della criptovaluta a circa 20.000€. Un valore nettamente superiore alla maggior parte delle criptovalute in circolazione, ma estremamente ridimensionato rispetto ai 69mila euro di valore registrati appena 2 anni prima, a novembre 2021, quando Bitcoin sfiorava i 70.000€.

In 12 mesi sono successe tante cose e tra le varie crisi di mercato, Bitcoin ha ricominciato lentamente a recuperare terreno, per poi esplodere in poche settimane.

Febbraio 2024 è infatti il mese della svolta di Bitcoin, un mese in cui la criptovaluta è passata dal valere circa 47mila euro a valerne più di 65 mila, un valore prossimo al record storico di Bitcoin, che non si registrava da novembre 2021.

Cosa sta succedendo a bitcoin?

La recente e rapida esplosione di Bitcoin, è oggetto di discussione tra gli esperti del settore e molti si chiedono se questo boom sia dovuto ad una rinnovata posizione di prestigio della criptovaluta o se si tratti semplicemente di una bolla autoalimentata.

Bitcoin infatti, come molte criptovalute, soffre il rischio di bolle autoalimentate, che vedono un improvviso aumento di valore della criptovaluta, che spinge molti investitori ad acquistare bitcoin, bolla che spesso esplode ridimensionando il valore della valuta.

Secondo altri invece, bitcoin starebbe vivendo una nuova fase di crescita, determinata da diversi fattori, tra cui l'imminente having, che dovrebbe limitare la produzione di bitcoin.

Andiamo allora con ordine. Dall'inizio del 2024 Bitcoin ha guadagnato oltre il 50% questa crescita secondo alcuni esperti sembra essere connessa al mercato degli EFT. Di recente infatti la SEC, la Securities and Exchange Commission degli USA, l'equivalente statunitense del Consob italiano, ha dato il via libera agli EFT ancorati al prezzo spot di Bitcoin.

Questa possibilità ha alimentato la fiducia degli investitori, e moltiplicato gli investimenti, causando un incremento generale del valore della maggior parte delle criptovalute. Oltre a Bitcoin infatti hanno registrato crescite significative anche Ethereum, Dogecoin, Solana e altre criptovalute popolari. Per essere più precisi, Ethereum è cresciuta, nell'ultimo mese, di oltre il 60%, Dogecoin del 131% e Solana del 35%. Nello stesso periodo, Bitcoin è cresciuto del 56%.

Having e taglio dei bitcoin

Molti analisti ipotizzano che, oltre agli EFT, l'aumento di valore di Bitcoin sia legato all'Having in arrivo. Per Having si intende un taglio alla produzione di Bitcoin che ritorna periodicamente, ogni 4 anni circa e il prossimo dovrebbe arrivare a maggio.

Il motivo per cui periodicamente la produzione di bitcoin viene ridotta è legata al suo regolamento, da regolamento infatti, possono essere coniati al massimo 21 milioni di bitcoin, e, al momento, sul mercato, sono presenti circa 19 milioni di bitcoin.

Il limite di 21 milioni rende bitcoin, per quanto sia una risorsa virtuale, una risorsa finita, e, una volta raggiunto il limite, non sarà più possibile minare bitcoin, ovvero produrne di nuovi, e cosa poterebbe succedere alla criptovaluta una volta raggiunto il proprio limite, possiamo solo ipotizzarlo.

L'unica cosa certa è che il limite di 21 milioni di bitcoin non può essere aggirato in quanto questo limite è definito dalla stessa tecnologia del bitcoin, e, a definirlo, è stato il suo creatore, Satoshi Nakamoto, un uomo avvolto nel mistero di cui non si conosce la reale identità ma che, quando ha creato l'ormai popolare criptovaluta, apripista di questa nuova tecnologia monetaria, ha definito un limite massimo, in modo da renderla un bene finito, e la possibilità di dividere la singola unità fino ad otto cifre, rendendo così, virtualmente infinita la frammentazione della criptovaluta.

Quanto può valere Bitcoin?

Prevedere cosa potrebbe succedere a bitcoin è fondamentalmente impossibile, l'estrema volatilità della criptovaluta rende quasi completamente impossibile qualsivoglia previsione a breve, medio e lungo termine.

A gennaio 2024, appena dopo l'approvazione della SEC agli EFT ancorati a Bitcoin, si è registrata una flessione del valore di Bitcoin del 10% circa, flessione che ha spinto gli analisti di JP Morgan ad ipotizzare un nuovo crollo del valore della criptovaluta, crollo che non solo non si è verificato, ma addirittura, due mesi dopo, la criptovaluta ha quasi raddoppiato il proprio valore.