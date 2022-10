Ancora una seduta tutta in salita per le utility che, dopo la conclusione positiva di ieri, sono riuscite a fare ancora meglio oggi sul Ftse Mib.

Utility in festa sul Ftse Mib: A2A in maglia rosa

A occupare la prima posizione nel comparto è stata oggi A2A con un rally del 5,85%, seguita da Hera che ha guadagnato il 4,49%.

Terna si è apprezzato del 2,98%, mentre Italgas e Snam hanno chiuso in ascesa rispettivamente del 2,48% e del 2,31%,lasciano più indietro Enel che si è accontentato di un rialzo più contenuto dell'1,99%.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Utility: ipotesi moratoria sui distacchi dei clienti morosi

Le utility hanno fatto il pieno di acquisti e intanto a catalizzare l'attenzione sono le nuove indicazioni che giungono dalla stampa.

Il Messaggero è ritornato oggi sul tema degli interventi del nuovo Governo sul tema bollette.

Secondo il quotidiano, tra le misure allo studio potrebbe esserci una moratoria di 6 mesi sui distacchi dei clienti morosi nel pagare le bollette.

Stando a quanto scrive Il Messaggero, il Governo starebbe lavorando per trovare le risorse necessarie a "finanziare" questo intervento, con i Ministri Salvini e Giorgetti che chiederebbero di utilizzare specificatamente i fondi derivanti dall’applicazione di una possibile pace fiscale allo studio, e prevista nel programma elettorale della Lega.

Bollette: novità attese su sconto imprese e bonus per ISEE basso

Secondo il Messaggero sarà confermato per le imprese lo sconto del 40% sulle bollette del mese di dicembre.

Il quotidiano indica in circa 10 miliardi di euro le risorse a disposizione sia sul 2022 che sul 2023 per finanziare la moratoria dei distacchi di 6 mesi, gli sconti per le imprese ed il bonus di 150 euro per i redditi inferiori a 20mila euro.

Andrà verificato se le risorse a disposizione siano sufficienti per tutte le manovre allo studio.

Utility: quali rischi e per chi dalle misure del Governo?

Secondo Equita SIM, una moratoria sul pagamento delle bollette è, in generale, un elemento di rischio per i retailers energia, soprattutto sull’evoluzione del capitale circolante nel periodo di moratoria stesso.

Tuttavia, qualora l’impossibilità di distaccare gli utenti venisse coperta da risorse pubbliche, l’effetto negativo per le società energetiche si annullerebbe.

Gli esperti della SIM milanese ritengono che il rischio regolatorio rimanga alto in questa fase, con la necessità del Governo di finanziare interventi a favore dei clienti, in attesa delle decisioni dell'Unione Europea sull’utilizzo di fondi per finanziare gli strumenti di price cap, ad esempio sul gas ai fini della produzione elettrica.

Equita SIM segnala tra le società più esposte ai clienti Enel, A2A, Hera, Iren e Acea.