Eccolo l’effetto anticipatore di tapering e possibile (ma non scontato!) rialzo dei tassi in area €: ci sono dei titoli governativi o comunitari europei dalle lunghissime vite residue – un po' particolari ma interessanti nella fase in corso – che stanno scendendo e non di poco. Il mercato li riscopre dopo averli utilizzati come strumenti che correvano nella fase di esasperato ribasso dei rendimenti; ora invece li analizza e li compra in un’ottica diversa. Essendo precipitati nelle quotazioni li apprezza in prospettiva di accumulo nelle fasi di ulteriore debolezza scommettendo su un loro futuro rimbalzo quando il quadro di politica monetaria dovesse tornare a essere espansivo in area euro. In altre parole si adattano a un trading di lungo periodo che potrebbe rivelarsi assai remunerativo.

Un francese fra i tanti

Si tratta di titoli ad altissimo rating e a basso importo cedolare emessi da vari Stati europei nonché dalla Commissione Ue, in quest’ultimo caso per contribuire a preservare l’occupazione al culmine della crisi Covid. Fra i molti disponibili oggi ne segnaliamo uno a scadenza cinquantennale targato Francia (rating AA): si tratta dell’Oat 0,5% Mg72, che ha alle spalle una storia particolare. Innanzi tutto le sue caratteristiche:

Isin FR0014001NN8 - quotazione sul Mot - taglio 1.000 € - cedola annuale - quotazione alla chiusura di ieri 77,8 euro - rendimento in corso 1,07% - duration 45,9 - volatilità storica (180 sedute) 18,1% - scambi in rialzo - spread bid-ask sui 60/80 pb - book completo - data emissione 25/5/2020.

Si distingue per ratio molti spinti, soprattutto in termini di legame fra rendimento e duration. La teoria vorrebbe che non si restasse lontani da rapporti di 1:3. In questo caso siamo a 1:46, valore esasperato. Sta però proprio qui la “forza” attuale di questo governativo così come di altri bond cinquantennali o addirittura centenari.

Come “sfruttarlo”

Uno storico pur abbastanza corto conferma come la velocità di variazioni delle quotazioni sia il nerbo di questo governativo.

Collocato il 10/1/2021 a 95,89 euro e con una successiva riapertura il 3/6/2021 a 76,22 euro, ha toccato un minimo il 19 maggio a 71,96 per poi risalire a 87,7 euro il 20 agosto. Già questo violento movimento conferma la forte volatilità del titolo, oggi attestata sul 18,1% ma che nei prossimi tempi potrebbe salire anche oltre il 25-30%. Facilmente gestibile con una media mobile a 10 sedute, finora molto precisa nella valutazione del trend, il 2072 è inserito da fine agosto in un canale ribassista che ha come primo possibile punto di arrivo i minimi di maggio. Al di sotto si aprirebbero visuali di prezzo oggi non valutabili per l’assenza di riferimenti.

E ora i dati relativi al rendimento. Partito sullo 0,6%, già a maggio aveva raddoppiato per poi ridiscendere e infine tornare sopra l’1%. Quasi certamente salirà di nuovo nei prossimi mesi e se la Bce dovesse effettivamente aumentare i tassi non si possono escludere valori oltre l’1,5%. Non è però questo quanto più interessa; lo è invece la rapidità dei mutamenti di prezzo, che fa dell’Oat 2072 un bond adatto a trading su qualsiasi intervallo di tempo.