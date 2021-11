Rendimenti a breve in salita e quelli a lungo in discesa: succede in tutto il mondo. I mercati temono che le Banche centrali sbaglino. Aumentando i tassi al momento errato.

Gli investitori non sono impazziti. Sono semplicemente impauriti. Un giorno vendono e l’altro comprano sull’onda di umori che cambiano con una rapidità impressionante, condizionati da quello che ormai viene chiamata volatilità da confusione. Le notizie dell’ultima ora vedono una Fed che dovrebbe annunciare oggi, dopo la classica due giorni del Fomc, l’avvio di una riduzione degli stimoli monetari per 15 miliardi di dollari contro un totale di 120 miliardi. Gli istituzionali lo danno per scontato ma temono che l’avvio di una normalizzazione della politica monetaria, soprattutto con un prossimo aumento dei tassi, avvenga in una fase incerta dell’economia. Cosa fanno allora? Agiscono sulle yield curve, con i rendimenti a breve che salgono e quelli a lungo che scendono.

La verità la fotografa lui

Il classico riferimento per capire cosa succede è lo yield spread fra le scadenze a 10 anni e quelle a 2 anni riferite ai Treasuries Usa. Sta cadendo: era all’1,6% ad aprile, poi lentamente è tornato verso l’1,2% e all’improvviso da mercoledì 27 ottobre è crollato sull’1,10% e dintorni. È vero che ciò è successo già varie volte negli ultimi mesi ma la reiterazione comincia a preoccupare. Ancor più netto il movimento dello spread fra 30 e 10 anni: si colloca allo 0,40% contro il massimo a 0,86% dello scorso febbraio. E il trend si è accentuato da inizio ottobre in poi. Lo stesso avviene per molti altri governativi del mondo, mentre la curva tedesca sta assumendo una strana conformazione, proprio quando gli spread in area euro si accentuano. Quello per esempio fra il francese Oat e di nuovo il Bund risale sui 40 pb, nonché quello riferito ai Btp subisce improvvise accelerazioni.

Cosa significa

Tradotto in termini di sentimento tutto questo vuol dire che gli investitori temono un’evoluzione in cui Stati Uniti e altre economie dei mercati sviluppati (per esempio Regno Unito, Germania, Francia e Australia) non saranno in grado di gestire tassi di interesse più elevati per contrastare l'aumento dell'inflazione scatenata dalla pandemia. L’appiattimento delle curve – perché di questo si tratta – si amplifica a livello mondiale specialmente fra le scadenze a 30 anni e quelle a 5 anni, cioè sugli estremi. La scelta di molte Banche centrali di ridurre i propri piani di stimoli monetari e di ipotizzare rialzi dei tassi non convince quindi: si teme infatti che ciò avvenga al momento sbagliato, ovvero quando l’economia comincerà di nuovo a dare segnali di stanchezza.

Il “contro” Etf

Non molti lo sanno ma l’andamento della curva può essere gestito con un particolare Etf, quotato anche sulla Borsa Italiana. Il Lyxor Us Curve Steepening 2-10 years Etf (Isin LU2018762653) replica un indice che consente di beneficiare di un aumento del differenziale di rendimento tra i titoli di Stato americani a 2 e 10 anni, noto come “steepening” (irripidimento) della curva. Quest’ultima tende a essere meno inclinata quando i mercati prevedono un minore sostegno alla politica monetaria da parte della relativa Banca centrale, quindi in questo caso della Fed. L’Etf come si sta muovendo? Da inizio ottobre la sua quotazione è in discesa, sebbene le variazioni siano inevitabilmente lente: ieri ha chiuso a 85,7 euro contro il massimo annuo a 88,68 (30/3/2021).

In conclusione

L'appiattimento delle curve dei rendimenti è generalmente associato a economie che perdono slancio. Attualmente viene preso come un avvertimento che la Fed e altre Banche centrali si appresterebbero ad azionare l’acceleratore monetario in un momento in cui la crescita potrebbe essere in calo. Questo è l’ammonimento ma non è detto che gli uomini di Fed e colleghe lo recepiscano, spaventati come sono da un’inflazione che sale ovunque e che tanto momentanea non sembra esserlo. Attendiamo allora gli annunci che verranno da Washington proprio oggi.