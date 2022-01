Se tra i primi vanno bene i titoli cinesi tra i secondi spiccano – per segni meno – i convertibili e gli “inflation” Usa. Reggono invece i cloni sui tassi fissi in Usd, malgrado gli annunci di politica monetaria della Fed.

Le obbligazioni sono state protagoniste assolute dei mercati in questa prima parte dell’anno ed è inutile spiegare il perché. Si sono indubbiamente registrati movimenti forti delle quotazioni, con reazioni altrettanto nette per molti Etf con sottostanti i bond. Vale la pena fare allora il punto su quali siano stati i migliori e i peggiori nelle sedute da inizio 2022. Anticiperanno trend di lungo periodo? È presto per dirlo sul fronte dei vincitori, mentre su quello dei perdenti il quadro appare più preciso.

In testa alla classifica

Con performance positive nel complesso non rilevanti spiccano i titoli di Stato cinesi, che ancora una volta evidenziano forza, complice la limatura dei tassi da parte di Pechino. Inevitabile l’effetto. L’Xtrackers Harvest Csi China Sovereign Bond (Isin LU1094612022 – valuta di denominazione Usd) in quattro settimane ha messo a segno un progresso del 2,6%, con un rialzo iniziato il 13 gennaio – chiusura a 21,02 euro – contro i 21,70 di ieri. I numeri sono certamente ben più significativi a livello di 365 giorni, con un +13,2%. Attenzione però all’accelerazione iniziata a maggio 2021: ha portato l’Etf sui massimi degli ultimi cinque anni, tracciando un susseguirsi di apici successivi allineati su una trendline ora nuovamente testata. Il tutto viene confermato dagli altri replicanti con sottostanti bond cinesi quotati a Milano, sebbene i relativi dati storici siano meno significativi, essendo trattati da poco tempo. Dietro si piazza una categoria che potrebbe rappresentare la star del 2022. È quella dei tassi variabili in dollari: l’Amundi Floating Rate Usd Corporate Esg (Isin LU1681040900 – valuta di denominazione Usd) è salito dell’1,56% contro il +9,1% a livello annuale, mentre l’iShares Usd Floating Rate Bond (Isin IE00BZ048462 – valuta denominazione Usd) ha messo a segno il +1,54%.

In fondo ci sono loro

Due le categorie perdenti: i bond convertibili e gli inflation linked Usa lunghi, ovvero i Tips soprattutto con scadenze oltre i dieci anni. Entrambe le categorie erano state le protagoniste dello scorso anno ma ora – per motivi diversi – ripiegano e con numeri tutt’altro che marginali. L’Spdr Global Convertible Bond Eur Hedged (Isin IE00BDT6FP91 – valuta di denominazione Eur) ha nettamente frenato, con un -7,5% che lo riporta indietro di oltre un anno. L’equivalente versione non hedgiata, l’Spdr Global Convertible Bond (Isin IE00BNH72088 – valuta di denominazione Usd) segue con un -6,7%, registrato dopo i due successivi massimi storici di febbraio e novembre 2021. L’altra categoria in difficoltà riguarda gli “inflation” Usa, soprattutto sulle scadenze lunghe, più esposte alla componente “duration”. L’ Ubs Tips 10+ (Isin LU1459802754 – valuta di denominazione Usd), che su Borsa Italiana viene identificato genericamente come Tips senza la sotto classificazione, da inizio gennaio è sceso del 4,4% ma su periodicità annuale è ancora caratterizzato dal segno positivo (+7,2%). Attenzione in questo caso alla prossima cedola di 0,488 Usd, staccata il 1° febbraio, con pagamento il 4, che determinerà un po' di debolezza. La lista degli arretranti prevede anche vari altri Etf ma con percentuali modeste e soprattutto con una dispersione delle relative categorie. Non si è invece a tutto oggi registrata l’inversione ribassista dei cloni riferiti ai tassi fissi in dollari, che hanno retto alle tante notizie sui futuri rialzi di politica monetaria da parte della Fed. Sarà così anche nei prossimi mesi?