Il rafforzamento della valuta è stato il tema dominante da inizio anno per chi è investito in dollari, assieme alla volatilità del relativo comparto obbligazionario. Ancora una volta infatti, da marzo in poi, le quotazioni hanno corso al rialzo. Il bilancio complessivo è quindi positivo, sebbene lo yield reale – cioè depurato dall’inflazione – risulti pesantemente svantaggioso, aspetto sentito però solo sul lungo termine per chi opera dal contesto dell’euro. Ora è giunto comunque il momento di fare un check up al portafoglio di bond nel biglietto verde in previsione di segnali di tapering da parte della Fed, momento di instabilità per le quotazioni dei bond, almeno in base a quanto già sperimentato oltre Oceano in occasione della prima riduzione di politica monetaria espansiva nel 2014, pur con le tante incertezze che caratterizzano l’operazione questa volta.

Lentamente, lentamente

Che fare allora? Non è certo ancora il caso di smontare posizioni sui tassi fissi, che in area $ rendono bene, quanto piuttosto di reinvestire eventuali cedole versate su un conto in valuta (imprescindibile anche in questa fase) su tassi variabili dalle scadenze lunghe, che in taluni casi costituiscono occasioni interessanti in termini di prezzo. Il tutto va fatto a piccoli passi, poiché di sicurezze attualmente ce ne sono davvero poche, visto il rimbalzo delle varianti Covid soprattutto negli Usa. I 100.000 contagi al giorno e i quasi 1.000 morti nelle 24 ore sono infatti una tragedia che non sembra volersi attenuare. È difficile valutarne i possibili nuovi impatti su economia e decisioni della Fed.

Qualche alternativa c’è

Ecco allora possibili modi per ammortizzare eventuali rischi di tensioni sui mercati del reddito fisso, in base a quanto trattato più attivamente dal mercato nelle ultime sedute.

Mediobanca fix float 2027 (Isin IT0005396863) - venerdì ha chiuso sui 100 ma in precedenza si è mosso anche sui 100,5 $. Paga una cedola fissa al 3,2% fino al 2023 per poi trasformarsi in tasso variabile indicizzato Libor 3 mesi. Lo spread bid-ask si aggira sugli 80 pb ma può subire pressioni. Si adatta bene al momento, con l’unica penalizzazione di un’aliquota fiscale al 26%. Anomalo il taglio minimo di 6.000 $.

Questi titoli hanno una buona o discreta liquidità in un contesto di tassi variabili in dollari molto ampio ma spesso non scambiato. Il valutarli è opportuno nella fase di incertezza in corso, poiché l’esperienza del 2014 dimostra che il solo pronunciare la parola tapering alza la pressione degli investitori. L’altra volta quanto meno questo insegnamento l’ha dato!