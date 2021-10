Unicredit su Tlx. Bei in Mxn sul Mot. L’Ue green pure sul Mot. Tre corporate in Usd sul mercato non regolamentato si rivelano leader in volatilità.

Ottobre non è stato un mese ricco di debutti in campo obbligazionario ma l’ultima parte del mese sta riservando invece un maggiore attivismo rispetto a quanto era avvenuto in precedenza.

Su Mot e Tlx

Dal 29 ottobre entra in quotazione su Tlx un bond bancario senior di Unicredit, con taglio 10.000 euro. È quasi un evento considerando che gli istituti italiani hanno per lungo tempo trascurato la clientela retail, preferendo quella istituzionale con nuove emissioni ad alto taglio. Si tratta di un decennale così strutturato: Isin XS2390649664 – importo 250.000 euro – scadenza 22/10/2031 – tasso variabile + 0,35% - tasso minimo (floor) 0,65% e massimo (cap) 2%. Ne abbiamo già scritto nei giorni scorsi ma ora c’è la data di esordio sul mercato secondario. Si tratta di una novità interessante specialmente per chi abbia della liquidità da investire in maniera prudenziale, almeno nel breve e medio termine.

Sul Mot da oggi arriva uno zero coupon di Eib/Bei in peso messicano: Isin XS1500528234 - importo 2 miliardi di Mxn – taglio 100.000 Mxn (equivalente a 4.263 euro) – scadenza 7/8/2041. Un ventennale senza cedola interessa sia chi voglia operare sulla valuta con importi rilevanti sia chi intenda costruire un piano di acquisto di lungo periodo. Attualmente quota su alcune Borse estere fra 19,3 e 20, con un rendimento a scadenza che si aggira sull’8,5%. Gli zero coupon in Mxn presenti sul Mot sono stati finora cinque e tutti di Ifc/World Bank. La relativa scadenza più vicina rispetto a quella del Bei è una marzo 2038 (Isin XS1792116532), che prezza sui 27,6 con yield sull’8,3%. Il suo avvio di quotazione è avvenuto lunedì scorso.

Sul fronte dell’Unione Europea è entrato in scena sul Mot un titolo lungo della serie Next Generation Green: Isin EU000A3K4C42 – importo 12 miliardi di euro – taglio 1.000 euro - scadenza 4/2/2037 – tasso fisso 0,4%. Indicativamente quota su varie altre Borse europee oltre i 101. Si tratta del maggior lancio fino a oggi di obbligazioni verdi nel mercato dei titoli di Stato, avendo superato il record di 10 miliardi di sterline raccolto dalla Gran Bretagna lo scorso settembre. L'emissione è la prima di un programma Ue da 250 miliardi di euro di green bond, pari al 30% dell'emissione totale di Next Generation entro il 2026. I proventi saranno destinati agli Stati membri per la spesa a favore dell'efficientamento energetico, l'energia pulita e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

In Usd sul fronte (per ora) dell’Otc

Nuovi e buoni rendimenti sono entrati in scena su altre Borse europee e soprattutto su quelle tedesche, sempre molto attive e veloci nel recepire carta al debutto. Potrebbero poi arrivare anche su Tlx, sebbene non ci siano riferimenti in merito.

Rifinanziare il debito: è stato l’obiettivo di una nuova emissione della leader Usa delle crociere Carnival (Aida Cruises, Carnival Cruises Line, Costa, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises, Seabourn e altre società), fortemente penalizzata dal Covid. Espressa in Usd ha queste caratteristiche: Isin USP2121VAN49 – importo 2 miliardi di Usd – taglio 2.000 Usd – scadenza 1/5/2029 – tasso fisso 6% - rating B. Già trattata a Francoforte, si hanno prime indicazioni di prezzo sui 101 ma occorre attendere qualche altra seduta per una sua stabilizzazione. Comunque gli scambi sembrano molto attivi e lo spread contenuto.

La storia dell’emittente Frontier Communications è complessa, essendo stata protagonista di una ristrutturazione del debito conclusasi ad aprile con una trasformazione del gruppo, attivo nel settore delle telecomunicazioni negli Usa. L’effetto più interessante ha riguardato un taglio consistente della leva finanziaria che caratterizzava la società, con una struttura del capitale che risulta ora più sostenibile. Il rating è così stato stabilito in BB-, il che conferma come il quadro generale resti fragile. In questo contesto ecco una nuova emissione senior secured del gruppo: Isin USU3151BAA18 – importo 1 miliardi di Usd – taglio 2.000 Usd – scadenza 15/1/2030 – tasso fisso 6%. Si tratta di un bond decisamente speculativo, che potrebbe subire forti variazioni di prezzo. Per ora sull’Otc puro si tratta un po' sopra 100.

Un altro episodio nel mondo dei bond della telefonia Usa. AT&T è una delle leader mondiali del settore e da sempre molto attiva in campo obbligazionario con emissioni anche molto generose. Ha destato quindi interesse una sua nuova senior unsecured già trattata su varie Borse europee: Isin US00206RKF81 – importo 1,5 miliardi di Usd – taglio 2.000 Usd – scadenza 3,5% 2061 – tasso fisso 3,5% - rating BBB. Il mercato l’ha penalizzata in fase di avvio delle quotazioni sul secondario facendola scendere sui 96 ma con minimi anche sotto 94 e una volatilità che si annuncia molto elevata.