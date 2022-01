Chi più ne ha più ne mette! Ci riferiamo alle previsioni non tanto sull’inflazione quanto sull’andamento dei tassi di interesse soprattutto negli Usa. Da loro dipendono però le politiche monetarie di buona parte del mondo. Negli ultimi giorni il sistema finanziario è sembrato perdere la bussola di fronte all’iper surriscaldamento dei prezzi al consumo, con ipotesi di ogni tipo. Il fondatore di Interactive Brokers, Thomas Peterffy, ha asserito che le congetture di rialzi all’1 o al 2% sono come usare una barca a remi per attraversare l’Oceano. Occorre che salgano almeno al 4 o al 5 o addirittura al 6%. Gli Stati Uniti non potranno però accettarlo, perché il costo del debito pubblico aumenterebbe di molto. E allora? Ci si accontenterà di valori ben più modesti, il che comporterà una conseguenza: l’inflazione non sarà smorzata e diventerà endemica.

Gestori terrorizzati

Da parte dell’industria dell’asset management si fa presente come un peso rilevante sull’inflazione negli Usa l’abbia causata l’indice dei prezzi al consumo del settore alimentare, salito negli ultimi dodici mesi del 6,5% rispetto alla media dell’1,5% del decennio precedente. Quando ciò avviene gli investitori si trovano spesso costretti a ridurre il proprio patrimonio, vendendo soprattutto i fondi, più cari in termini di gestione. Segnali in merito si sono già manifestati, il che potrebbe essere all’origine delle difficoltà dei mercati nella prima parte dell’anno.

Fed: quanti aumenti?

A questa domanda la risposta prevalente va nella direzione di quattro incrementi dei tassi nel 2022, di tre nel 2023 e di altri tre nel 2024. È realistico pensare a 10 scatti e ha senso guardare così lontano? L’onda del pessimismo sembra aver preso il sopravvento e quindi le ipotesi peggiori sono quelle prevalenti. Per esempio Erin Browne, portfolio manager di Pimco, è convinto che la volatilità sarà protagonista assoluta, superando di gran lunga i valori visti finora. Intanto un sondaggio della Reuters, condotto fra operatori professionali, è più prudente rispetto alle previsioni per esempio del Fed monitor tool, basato sulle quotazioni dei Fed Fund future. Mentre questi ultimi si indirizzano su una forchetta dei tassi per fine 2022 fra l’1,0% e l’1,25%, gli intervistati dell’agenzia stampa si limitano a una forcella fra lo 0,75% e l’1,0%. Ben 40 degli 86 analisti intervistati si allinea però all’ipotesi di quattro scatti nel 2022, come d’altra parte scontano le quotazioni dei titoli di Stato Usa. Robert Kavcic, economist senior di BMO Capital Market, ha avuto il coraggio di sostenere quanto tutti ormai pensano ma non dicono: la Fed è rimasta troppo indietro nel confrontarsi con la rapida crescita dell’inflazione e dovrà d’ora in avanti correre al suo inseguimento. Con un limite però: la stragrande maggioranza ritiene che i tassi a fine ciclo si attesteranno al 2,25-2,5%, come avvenne nel caso dell’ultima tornata. Non si prevede quindi una tempesta sul fronte del costo del denaro, mentre maggiore pessimismo si registra sull’effettiva possibilità che l’inflazione torni sotto controllo nel corso dei prossimi dodici mesi.