I segnali incoraggianti in arrivo per l'economia Usa non modificano le politiche di significativo allentamento della Federal Reserve. La borsa ne prende atto e si prepara ad una nuova stagione di rialzi. Sotto esame il piano di Biden sulle infrastrutture e la fiscalità connessa.

I segnali incoraggianti in arrivo per l'economia Usa non modificano le politiche di significativo allentamento della Federal Reserve. La borsa ne prende atto e si prepara ad una nuova stagione di rialzi. Sotto esame il piano di Biden sulle infrastrutture e la fiscalità connessa.

La Fed resta di manica larga

I segnali incoraggianti in arrivo per l'economia Usa non modificano le politiche di significativo allentamento della Federal Reserve (Fed), come emerso anche dai verbali del meeting del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie) di 16 e 17 marzo.

La Fed vede meno rischi per il futuro

Secondo quanto emerge dai verbali relativi al meeting del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Federal Reserve che si occupa di politiche monetarie) tenutosi 16 e 17 marzo, nonostante i segnali di rafforzamento per l'economia Usa rimangono infatti improbabili modifiche alle misure di allentamento nel breve periodo. La maggioranza dei membri del Fomc vede ancora rischi significativi per l'outlook dalla pandemia di coronavirus. "Tuttavia, data la resilienza dell'economia di fronte alla precedente ondata di nuovi casi di Covid-19, ricoveri e decessi e l'entità del sostegno fiscale attuato, i rischi al ribasso per le prospettive economiche sono stati visti come minori rispetto alla precedente proiezione", ha dichiarato la Fed. Il Fomc ha notato che "probabilmente ci vorrà del tempo prima che si realizzino ulteriori progressi sostanziali verso gli obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi" e che, coerentemente con la guidance dello stesso Fomc, "gli acquisti di asset continueranno almeno al ritmo attuale fino ad allora".

Per la Fed il rialzo dei rendimenti è un segnale positivo

La Fed ha mostrato ottimismo sulla ripresa economica e sull’andamento della lotta al Covid, ha ridimensionato i rischi di inflazione confermando che i recenti incrementi dei rendimenti dei bond riflettono le forti attese di crescita.

Charles Evans, president della Federal Reserve (Fed) di Chicago, si è detto fiducioso sulla previsione di una crescita sostenuta quest'anno ma ha sottolineato che l'istituto centrale di Washington dovrà vedere progressi effettivi verso i propri obiettivi, non solo previsioni migliori, prima di ridurre il suo massiccio programma di acquisto di asset. "Dovremo passare mesi e mesi con un'inflazione più alta prima che io abbia anche solo un'opinione sul fatto che questo sia sostenibile o meno e non sarà piacevole", ha dichiarato Evans, secondo quanto riporta Reuters. "Dovremo davvero essere pazienti e disposti a essere più audaci di quanto la maggior parte dei banchieri centrali conservatori sceglierebbe di essere se vogliamo effettivamente aumentare le aspettative d'inflazione in modo sostenibile", ha aggiunto Evans.

L’inflazione potrebbe arrivare anche al 3% senza danni

Evans ha aggiunto che la recente crescita dei rendimenti dei Treasury deve essere considerata "cosa buona" dal momento che riflette l'ottimismo sull'economia e l’aspettativa di un'inflazione leggermente più alta, gradita in questa fase di ripresa del ciclo. Secondo Evans il rialzo dell’inflazione "È un segno che l'economia sta andando meglio", aggiungendo poi di ritenere che l'inflazione del 2,5% non dovrebbe essere "fuori dai limiti" e che sarebbe favorevole ad un'inflazione anche vicina al 3%, che andasse ad aumentare quella media fino all'obiettivo del 2% della Fed.

I mercati ragionano sul piano delle infrastrutture

I mercati, rassicurati da un prospettiva di politica monetaria accomodante ancora a lungo, iniziano a ragionare sulla prospettiva che il piano relativo alle infrastrutture presentato di recente possa effettivamente venire approvato senza modifiche. Secondo il Wall Street Journal, che ha raccolto il parere di diversi membri del Congresso e di esponenti politici, è probabile che il piano da 2300 miliardi di dollari relativo alle infrastrutture possa venire molto smagrito nel prossimo futuro, dal momento che non solo i Repubblicani sono contrari agli interventi così come sono stati prospettati ma anche alcuni Democratici.

Se la parte più concreta del piano dovrebbe andare avanti, ovvero quella relativa a strade, ponti, ferrovie e trasporto pesante, rischia invece di essere ridimensionata quella relativa alle voci meno tangibili (espandere l'accesso alla banda larga, assistere gli anziani…).

Dollaro e bond, cambiano le aspettative

La frenata nel rialzo dell’euro dollaro dopo alcune seduta di rapida crescita grafica (dollaro debole) e il rallentamento nella corsa dello spread tra tassi a lunga e a breve scadenza potrebbe essere il risultato di queste mutate aspettative. I mercati iniziano a pensare che l’aumento dell’inflazione causata dall'intervento statale potrebbe rivelarsi meno incisivo di quanto temuto, tenendo quindi a bada l’aumento dei rendimenti sui Treasury a 10 anni e rendendo più probabile una nuova fase di crescita delle borse.

Biden punta su una revisione della fiscalità

Biden comunque non è intenzionato a mollare la presa senza lottare, e insiste sulla necessità che la imprese finanzino una parte consistente del piano infrastrutturale. Biden non intende infatti aumentare il debito sul lungo termine ma vorrebbe che la maggior parte dei finanziamenti arrivi da un aumento dell'aliquota per le imprese dal 21% al 28%, una inversione di rotta quindi rispetto a quella fissata dall'ex presidente Donald Trump con i tagli del 2017.

Una mossa che aiuterebbe l'amministrazione Usa a finanziare le iniziative di spesa pubblica, riducendo potenzialmente la dipendenza da un maggior ricorso all'indebitamento che potrebbe spingere al rialzo i tassi.

Janet Jellen rende noti i dettagli

Il Segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha reso noti i dettagli del piano per fare arrivare la corporate tax fino al 28%, con l’obiettivo di raccogliere 2000 miliardi circa di entrate fiscali dagli utili delle imprese.

Secondo il Wall Street Journal la soglia minima di tassazione del 15% del risultato netto sarà riferita ai soggetti con un utile annuo superiore ai due miliardi di dollari, venti volte di più di quanto indicato nel programma elettorale di Biden. Saranno previste inoltre soluzioni alternative per le aziende che puntano sulla ricerca in ambiti che migliorano la sostenibilità e in progetti che vanno a favore dei dipendenti.

Biden ha nel mirino la Cina

Il presidente Biden ne fa una questione di geopolitica: la posizione degli Stati Uniti come maggiore potenza globale verrebbe messa in discussione dalla Cina nel caso il piano di investimento proposto non venisse realizzato.

“L'America non è più il leader mondiale perché non stiamo investendo”, ha detto Biden, aggiungendo che la Cina “sta contando su una democrazia americana troppo lenta, troppo limitata e troppo divisa per mantenere il passo” e che non è questo il momento di “dare loro ragione”.

(Alessandro Magagnoli)