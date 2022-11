Continua il Rally positivo delle borse europee con Piazza Affari in testa trainata da Leonardo. Risultati positivi per l'Italia che registrano un ulteriore contrazione dello spread e calo dei rendimenti sui titoli di stato a 10 anni. Sul fronte criptovalute pesa la bancarotta di FTX ma Bitcoin recupera terreno.

Le borse europee aprono la terza settimana di novembre in positivo continuando la fase di crescita che le aveva viste protagoniste sul finire della scorsa settimana. Il mondo delle criptovalute invece fatica ad assestarsi, dopo gli scossoni che hanno portato alla bancarotta di FTX.

Borse europee

Continua il rally positivo delle borse europee, l'accelerazione sembra essere guidata da Piazza Affari a sua volta trainata da Leonardo. Nel complesso i principali listini europei registrano risultati positivi, mentre pochi indici, tra cui FTSE 250 di Londra e OMX Stockholm 30 di Stoccolma, presentano risultati in rosso.

Nel complesso il risultato migliore registrato lunedì 14 novembre vede protagonista la borsa italiana di Milano, Piazza Affari apre la settimana in crescita dello 0,64%, rispetto alla chiusura di venerdì. Un risultato modesto che, se sommato ai risultati della scorsa settimana porta Piazza Affari in crescita del 5% nell'ultima settimana e di oltre il 18% nell'ultimo mese.

Positive anche le altre borse europee, con Francoforte e Madrid in crescita di circa mezzo punto percentuale rispetto alla chiusura di venerdì. Più moderate, ma comunque positive, le posizioni di Londra e Parigi, in crescita dello 0,3% rispetto alla chiusura precedente.

Gas e Petrolio

Sul fronte europeo del Gas va sottolineato che, ad Amsterdam, il prezzo del gas è tornato a salire, ritornando sopra i 100€ per megawattora, più precisamente il gas ha raggiunto i 107€, in crescita del 10% rispetto a venerdì, mentre il petrolio ha registrato una contrazione del prezzo sia sul mercato WTI che Brent. Nello specifico il WTI ha registrato una contrazione dello 0,8% portando il prezzo al barile ad 88,17 dollari, mentre il Brent ha registrato una contrazione dello 0,7% portando il prezzo a 95,35$ al barile.

Focus su Piazza Affari

Protagonista di questa ennesima giornata positiva per le borse europee è senz'altro Piazza Affari dove l'indice FTSE MIB ha aperto in positivo dello 0,65% trainato dal titolo Leonardo.

Nel dettaglio, Leonardo ha aperto le contrattazioni a 7,05€ per azione per poi guadagnare, nel corso della giornata, il 3,44% raggiungendo il valore di 7,33€ per azione.

La corsa di Leonardo fa da slancio per l'intero settore industriale e di riflesso per il settore energetico. Sul fronte energetico si registrano risultati molto positivi, con Terna, Snam e Italgas, in crescita rispettivamente del 2,06% 1,99% e 1,37%.

Positivo anche il settore bancario, nello specifico, banco BPM registra un guadagno dello 0,55%.

L'andamento positivo di Piazza Affari si riflette anche sul rendimento dei titoli di stato che, grazie anche alla rivalutazione di Moody's, scendono a 4,17% per i BTP a 10 anni, con uno spread tra BTP e Bund tedeschi a 10 anni di 2,4 punti base, in contrazione dello 0,09% rispetto a venerdì.

Crisi nel mondo delle criptovalute

Mentre il mondo finanziario prosegue , almeno in europa, il proprio rally positivo, le criptovalute continuano a fronteggiare la profonda crisi inaugurata dal terremoto FTX che ha portato alla bancarotta della società, mandando in fumo miliardi di dollari.

Sembra essere terminata la fase più dura della crisi, soprattutto per Bitcoin ed Ethereum che hanno visto, negli ultimi giorni, un recupero, anche se lieve e l'interruzione della liquidazione degli stack.

Bitcoin apre la giornata in positivo rispetto ai giorni scorsi, tornando sopra i 16mila euro, un guadagno del 2,9% che appare come una magra consolazione per chi sperava in un impennata della criptovaluta che un anno fa valeva circa 65mila euro.

Nel complesso, si stima una perdita generale di capitale legato alle criptovalute di circa 2 miliardi di dollari, il capitale stoccato sembra infatti essere passato da circa 3 mila a poco più di mille miliardi di dollari a seguito della crisi di FTX, il secondo exchanger più utilizzato al mondo.