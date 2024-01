Borse: focus sulle Banche Centrali. Eur/Usd e Oro buy?

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro continua a presentarsi a poca distanza dall’area di 1,10. Si aspetta dei progressi nel breve?

I mercati sono tutti abbastanza rilassati, con gli scambi che non stanno muovendo molto soprattutto sulla parte del valutario.

L’euro-dollaro si presenta piuttosto stabile in prossimità di 1,095, quindi poco sopra e poco sotto, e questa è una tendenza che va avanti dall’inizio dell’anno.

Euro-Dollaro: quali scenari?

Non ci siamo spostati dall’area di oscillazione 1,09-1,10, con gli scambi che si stanno concentrando intorno a quota 1,095.

Mi aspetto che ora i principali driver saranno la pubblicazione dei dati macro, specie sul fronte inflazione, ma anche il pronunciamento delle Banche Centrali che ci sarà nelle prossime settimane.

Prevedo un’ottava abbastanza tranquilla per l’euro-dollaro, con la possibilità di una risalita verso quota 1,10, ma nel complesso vedo una situazione abbastanza stabilizzata per il cross che dovrebbe spostarsi leggermente più in alto, in attesa di capire meglio quali saranno i posizionamenti delle Banche Centrali nelle prossime settimane.

In sintesi, vedo ancora una situazione di lateralità con un po’ di recupero per l’euro-dollaro per il momento.

L’analisi dell’oro

L’oro si è riportato al di sopra dei 2.050 dollari l’oncia. Vede ancora margini di manovra al rialzo nel breve?

L’oro, in maniera abbastanza analoga all’euro-dollaro, lo vedo in ulteriore parziale risalita, quindi stimo margini di apprezzamento fino all’area dei 2.070 dollari nel breve.

Non prevedo movimenti eclatanti per il gold, ma un leggero consolidamento.

Focus sul petrolio

Cosa può dirci in merito al recente andamento del petrolio? Vede ulteriori indebolimenti nel breve?

Potrebbero esserci nuovi indebolimenti del petrolio nel breve, tenendo presente che la situazione al momento è tenuta abbastanza stabile dal fatto che ci sono continue tensioni nel Mar Rosso, punto di transito abbastanza importante degli scambi internazionali e quindi collassi dei prezzi non ce ne sono.

Un attimo di risoluzione di questa situazione nelle prossime settimane potrebbe portare a un indebolimento ulteriore dei corsi su livelli più bassi verso i 70-69 dollari al barile.

Come si muoveranno le Borse?

Come valuta l’attuale impostazione delle Borse e quali i possibili scenari ora?

I mercati azionari sono abbastanza laterali in questa fase, senza movimenti particolarmente eclatanti.

Alcuni indici hanno una movimentazione un po’ più rapida, altri meno, ma siamo in una fase di wait and see.

E’ stato un inizio d’anno non particolarmente avvincente né incoraggiante, ma non ci sono stati neanche forti ribassi.

Per il momento le Borse sembrano direzionate a mantenersi sui livelli attuali, con la possibilità di una fase di consolidamento in attesa di maggiori spunti dalle Banche Centrali.

Nel breve quindi non vedo scossoni al ribasso, ma neanche quella fase di prosecuzione del rialzo che era plausibile ipotizzare alla fine dello scorso anno.