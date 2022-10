L'Unione europea ha raggiunto un accordo sul Price Cap al gas russo, la decisione è arrivata dopo ore di discussione e confronto tra i leader europei. All'apertura delle borse dopo la decisione del consiglio europeo, in calo anche il prezzo del gas che scende a 121€ per MWH, perdendo il 4,8%, sale invece lo spread tra BTP e Bund tedeschi nell'attesa della revisione del rating di Italia e Regno Unito che dovrebbe arrivare, almeno per l'Italia, nelle prossime settimane.

Borse europee in calo

Dopo una giornata di risultati positivi, che sembravano allontanare l'Europa dallo spettro della recessione, le borse fanno marcia indietro e registrano risultati negativi su tutta la linea.

Francoforte, Parigi e Milano registrano i risultati peggiori, aprendo in calo dell'1,6% circa. Più precisamente a Piazza Affari nella prima metà giornata di contrattazioni, l'indice FTSE MIB ha registrato un calo dell 1,68%, seguito dal CAC40 di Parigi che ha registrato un calo dell'1,63%, leggermente migliore invece il DAX40 di Francoforte in calo dell'1,52%.

Negativa anche la borsa di Londra dove l'indice FTSE 100 registra un calo dello 0,71%.

Il regno Unito non ha preso parte agli accordi europei sul Price Cap, tuttavia, la crisi di governo inaugurata ieri 20 ottobre con le dimissioni della premier Liz Truss, ha contribuito a trascinare l'economia britannica in una spirale discendente insieme al resto d'Europa.

Focus su Milano

Giornata da bollino rosso per Piazza Affari dove, l'indice FTSE MIB in calo di oltre l'1,68% rispetto alla chiusura precedente, vede solo quattro titoli in positivo, tutti gli altri in perdita.

Il risultato migliore tra i titoli quotati a piazza affari è segnato da Bper Banca, in crescita dell'1,31%, seguita da Diasorin, in crescita dello 0,85%, Unicredit in crescita dello 0,28% e Telecom Italia in crescita dello 0,26%.

Questi i risultati nelle prime ore di contrattazione, ma la tendenza al ribasso potrebbe portare anche questi titoli in negativo, in particolare i più lenti titoli di Telecom Italia e Unicredit.

Tutti gli altri titoli, da Atlantia in calo dello 0,27% a Interpump Group in perdita del 3,28% registrano una forte contrazione rispetto alla chiusura precedente, senza troppe distinzioni tra il settore energetico, bancario e manifatturiero.

Fortemente in calo anche Saipem, che nella giornata di ieri aveva registrato un vigoroso balzo in avanti grazie ad una commessa da 4,5 miliardi per la costruzione ed installazione di due impianti di compressione del gas per Qatargas, risulta oggi in calo del 2,73%.

Accordo sul price cap

Ad accentuare la contrazione dei mercati europei l'accordo sul Price Cap raggiunto dall'Unione Europea, il tetto al prezzo del Gas Russo avrà come effetto principale una riduzione dei costi in ingresso del Gas in Europa, con effetti benefici sulle bollette, soprattutto a livello industriale, ma, come minacciato dalla Russia e temuto dalla Germania, il Price Cap limiterà la quantità effettiva di Gas in ingresso in Europa, con possibili effetti deleteri sul piano energetico, manifatturiero e industriale.

Durante il confronto tra i leader Europei, la Germania, come già anticipato, ha manifestato le principali preoccupazioni nei confronti di un Price Cap, tuttavia, dopo ore di confronto e mediazione, i leader europei sono riusciti a convincere la Germania a rimanere nel solco europeo e non correre da sola con il rischio di far lievitare i prezzi a danno di tutta l'Europa.

Rendimento dei titoli di stato italiani in aumento

Il rendimento dei BTP decennali è nuovamente in aumento, passando dal 4,73% della chiusura precedente a 4,84% il valore massimo da Giugno 2013 quando toccò i 4,88%.

Aumenta anche lo Spread tra BTP e Bund tedeschi toccando i 237 punti base, un valore molto più contenuto rispetto a giugno 2013, a causa della crisi energetica che fa aumentare anche i rendimenti tedeschi oltre il 2%.

L'aumento dei rendimenti dei BTP Italiani è causato da diversi fattori, tra cui la crisi energetica e la contrazione del PIL, incidono anche la difficile situazione politica che vede l'Italia in un momento estremamente delicato e prossimo, forse, alla formazione di un nuovo governo, le cui componenti si sono lasciate andare negli ultimi giorni a dichiarazioni pubbliche e private fortemente in contrasto tra loro.

Il rendimento dei BTP sta aumentando in attesa delle ultime consultazioni ma la situazione potrebbe capovolgersi dopo l'assegnazione dell'incarico di governo da parte del presidente della repubblica e la pubblicazione del nuovo rating dell'Italia da parte di S&P.