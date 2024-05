Di seguito riportiamo l’intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro sta provando a spingersi in direzione di quota 1,08. Quali i possibili sviluppi nel breve?

Per l’euro-dollaro mi aspetto un po’ di risalita, principalmente perché i corsi si erano spostati molto violentemente in basso sulle aspettative del mercato in merito a un possibile rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve.

Euro-Dollaro: le attese nel breve

Il cross era sceso molto vicino a quota 1,06 e ora siamo a poca distanza di area 1,08, con la possibilità di allungare ora in direzione di 1,085, livello di soglia da tenere d’occhio e che potrebbe aprire la strada a ulteriori rialzi.

Per il momento quindi outlook positivo sull’euro-dollaro in attesa di vedere come si svilupperà il movimento.

La view sull’oro

L’oro ha ritracciato dai massimi storici, ma sta risalendo da area 2.300 dollari. Quali le attese per le prossime sedute?

L’oro ha perso quasi 100/120 dollari dai massimi assoluti e ciò avvenuto per via del rafforzamento temporaneo del biglietto verde.

Adesso la situazione sembra stabilizzata, siamo tornati sopra quota 2.320 dollari e le attese sono per una risalita verso i 2.360/2.370 dollari.

Anche per il gold dovrebbe fare breccia il parziale arretramento della forza del dollaro che potrebbe proseguire nelle prossime giornate.

L’analisi del petrolio

Il petrolio si mantiene al di sotto degli 80 dollari al barile. Vede ulteriori ripiegamenti dai livelli attuali?

Il petrolio, non essendo riuscito a superare gli 88 dollari, è sceso prima in prossimità degli 82 dollari, poi ha provato un po’ il recupero, per calare successivamente sotto gli 80 dollari.

Ieri l’oro nero ha recuperato leggermente terreno, ma la tendenza di fondo è di un possibile arretramento dei corsi in direzione dei 76/75,5 dollari.

La flessione dei corsi potrebbe proseguire ancora per qualche giornate e potrebbe portare il petrolio verso i 76 dollari al barile.

Come si muoveranno le Borse?

I mercati azionari hanno ritracciato dagli ultimi massimi. Si tratta solo di una pausa e poi si torna a salire?

I mercati azionari a livello globale sembrano aver interiorizzato un po’ di storno rispetto ai livelli di massimo assoluto toccato un po’ dappertutto, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, si pensi al Dax.

Questa fase di arretramento ha aperto le porte a ulteriori recuperi, tenendo presente che c’è stato un momento in concomitanza dei dati usciti negli Stati Uniti che avevano portato a prezzare la possibilità, seppure remota, di un rialzo dei tassi USA.

Ora questa possibilità sembra abbastanza scemata, grazie anche alle parole del presidente Powell che ha parlato di una non considerazione di un possibile incremento del costo del denaro.

Ieri i mercati azionari hanno avviato l’ottava abbastanza tranquilli e sembra possa esserci una settimana con il cielo sereno in questo inizio di maggio, senza dimenticare che abbiamo poi il famoso sell in may and go away, ma forse abbiamo ancora qualche settimana prima di quel momento.