La decisione della Federal Reserve di aumentare di un ulteriore 0,75% i tassi di interesse fa precipitare i mercati. Borse in Europa sulla scia delle borse USA. In Italia torna a diminuire lo spread tra BTP e Bund tedeschi decennali.

Borse europee in rosso dopo le dichiarazioni di Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve, che ha annunciato un nuovo aumento dei tassi di interesse della FED.

Nuovo aumento tassi FED

La Federal Reserve continua ad aumentare i tassi di interesse nel tentativo di frenare l'inflazione. Con l'ultimo rialzo, il quarto consecutivo e sesto aumento nel corso del 2022, che rende il denaro più costoso del 3,75-4%.

L'aumento dei tassi della FED fa crollare a picco la borsa di New York che registra perdite a 360 gradi e nella scia delle borse statunitensi, precipitano anche le borse europee e si teme che un possibile aumento anche dei tassi della BCE

Borse europee in calo

La decisione di aumentare ulteriormente i tassi di interesse, giunta dopo la chiusura dei mercati, ha provocato una reazione a catena che ha fatto crollare le borse europee e statunitense.

Oggi, giovedì 3 novembre le borse europee sono partite in negativo e nel corso della giornata, la situazione non è migliorata.

Tra i risultati più negativi spiccano Francoforte in calo dell'1,23% e Piazza Affari le cui perdite sfiorano l'1%.

Negative anche Londra e Parigi rispettivamente in calo dello 0,37% e dello 0,65%.

Focus su Piazza affari

A Piazza Affari l'indice FTSE MIB perde l'1,04%, trascinata a fondo dal settore industriale. Nello specifico, il risultato peggiore è registrato da Stellantis in perdita del 4,28%, seguita da Pirelli & Co, in perdita del 3,16% e Stmicroelectronics in perdita del 2,91%

Pochi titoli di segno positivo, per lo più sotto lo 0,5%, tra cui Inwit, Banca Mediolanum ed Eni, rispettivamente in crescita dello 0,4%, 0,4% e 0,43%.

Unico risultato realmente positivo è registrato da Telecom Italia, che registra una variazione del 2,84% rispetto alla chiusura precedente, probabilmente spinta dalle imminenti decisioni del CDA e la possibile acquisizione di Telecom Italia da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

Spread e BTP

Nonostante la giornata negativa per Piazza Affari, torna a diminuire lo spread tra BTP e Bund tedeschi che scende nuovamente a 214 punti base, in calo dell'1,26% rispetto alla chiusura precedente, con il rendimento dei BTP decennali nuovamente sotto il 4% a quota 3,81%