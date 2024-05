Di seguito riportiamo l’intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro oscilla intorno all’area di 1,07 all’indomani del meeting della Fed. Quali le attese per le prossime sedute?

L’euro-dollaro si conferma per ora sempre sugli stessi livelli da cui non si è schiodato per ora, e non è da escludere che possano essere i pay-rolls di domani a muovere un po’ le quotazioni.

Eur/Usd: quali scenari?

Per ora si viaggia intorno a 1,07, sopra cui troviamo area 1,074 da superare per poter dire che è cambiato un po’ il giro.

Oltre area 1,074 il focus sarà sull’ostacolo degli 1,10 prima e poi degli 1,1170, mentre al ribasso sotto quota 1,07 si guarderà al supporto di area 1,05.

La view sul petrolio

Il petrolio continua ad arretrare al di sotto di quota 80 dollari al barile. Quali i possibili scenari nel breve?

Il petrolio ritraccia e sotto gli 80 dollari potrebbe tornare anche verso quota 76-65 dollari al barile.

Molto dipende poi dalla situazione in Medio Oriente e se si facesse un po’ la pace, le quotazioni dell’oro nero potrebbero tornare anche un po’ giù.

L’analisi dell’oro

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell’oro e quali i possibili sviluppi nel breve?

L’oro è tornato intorno ai 2.300 dollari, ma secondo me è destinato a fare un test in area 2.200/2.150 dollari.

Penso che possa dare vita a un ribasso di questo tipo anche perché ha corso tanto e la chiave di lettura è che se la tensione geopolitica dovesse calare un po’, allora il gold potrebbe scendere.

Sui livelli attuali, con i tassi di interesse USA più alti del previsto, l’oro è prezzato caro a mio avviso, motivo per cui si può indebolire un po’ ora.

Come si muoveranno le Borse?

Come valuta l’attuale impostazione delle Borse e cosa aspettarsi nelle prossime giornate?

Dalla riunione della Fed ieri è emerso che l’economia è forte, l’inflazione è al colpo di coda e i membri del FOMC non vogliono mollare prima che la stessa sia sui binari per andare verso la soglia del 2%.

Il mondo del lavoro è forte e quindi da una parte la Fed non alzerà più i tassi, ma dall’altra ha aggiunto che è presto per abbassarli.

Se a gennaio scorso la Banca Centrale americana avesse dipinto uno scenario del genere, al posto di far immaginare i 6-7 tagli nel 2024, credono che le Borse non sarebbero salite fin dove sono adesso e nonostante ciò continuano a spingersi in avanti.

C’è da dire però che nell’ultimo periodo i mercati azionari sono più nervosi, anche perché gli attori forti che prima compravano e tenevano, ora acquistano e se realizzano qualche guadagno vendono, in quanto sono meno sicuri di prima.

Secondo me le Borse sono destinate a cercare di capire qual è il verso giusto, considerando che ci sono dei fattori di rischio che le portano giù, ma al contempo hanno qualcosa che le tiene in alto, come i dividendi da pagare e le trimestrali che non sono così negative.

In generale ora il mercato è più titubante e ha perso quella spensieratezza che ha avuto fino a ora.

Non dico che le Borse esprimono avversione al rischio, ma ragionano con più cautela ora, visto che prima c’era solo ottimismo, mentre ora si pensa, si riflette e si muove con maggiore prudenza.