Borse: attesi nuovi rialzi. Focus su Eur/Usd, Petrolio e Oro

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

Euro-Dollaro: quali scenari?

L'euro-dollaro sta allungando il passo verso area 1,09. Ci sono le condizioni per ulteriori allunghi nel breve?

Per l'euro-dollaro mi aspetto una situazione di graduale avanzamento, del resto se guardiamo allo sviluppo negli ultimi sei mesi, notiamo che è stato molto graduale da 1,02 a 1,08/1,10.

Mi aspetto un dollaro in arretramento nei confronti dell'euro, perché la quasi conclusione di rialzo dei tassi negli Stati Uniti e il ritardo da parte dell'Europa, favoriscono una proiezione rialzista che nel medio termine dovrebbe condurre il cross verso quota 1,10.

Nel brevissimo l'euro-dollaro potrebbe anche superare area 1,09, ma rimarrà sotto la soglia degli 1,10 per il momento.

Focus sull'oro

L'oro è tornato a correre e guarda nuovamente alla soglia dei 2.000 dollari. Vede ancora sviluppi positivi nel breve?

Analogamente all'atteso andamento dell'euro-dollaro che dovrebbe tradursi in un arretramento del biglietto verde, l'oro potrebbe superare anche stabilmente quota 2.000 dollari e piazzarsi in prossimità di area 2.050 dollari.

Gli scossoni su questo asset potrebbero anche esserci, ma tendenzialmente nella sua fase di alternatività ai tassi statunitensi, mi aspetto il gold in salita ulteriore in direzione dei 2.050 dollari indicati prima.

Gli investitori si aspettano che la Fed nei mesi a venire possa tagliare i tassi di interesse tra lo 0,75% e l'1%.

L'oro è tradizionalmente alternativo ai tassi americani, infatti quando si è iniziato a capire che la Fed era sostanzialmente arrivata sulla sua politica di restringimento monetario, le quotazioni del gold si sono apprezzate e non poco.

L'analisi del petrolio

Il petrolio sta mettendo sotto pressione l'area degli 80 dollari al barile dopo la mossa a sorpresa dell'Opec. Il rally odierno è destinato a proseguire o è solo una reazione del momento?

Sicuramente il movimento odierno è una reazione del momento e prospetticamente ci può stare.

Da una fase di profondo rosso il petrolio si è riportato a ridosso di quota 80 dollari, resistenza a ulteriori rialzi.

Se dovessi dire in qualche direzione mi aspetto che si muova, direi al ribasso rispetto ai prezzi correnti.

Quella dell'Opec+ mi sembra una mossa un po' disperata per cercare di arginare la discesa dei prezzi del petrolio.

Andiamo verso una fase di riduzione della richiesta di materia prima, quindi il taglio a sorpresa dell'Opec+ potrebbe malcelare una preoccupazione effettiva, Mi aspetto che l'oro nero da qui possa stornare e calare verso quota 75 dollari al barile.

Come si muoveranno le Borse?

Cosa può dirci per le Borse dopo i recuperi della scorsa settimana. Si aspetta ancora progressioni rialziste nel breve?

Nel breve mi aspetto che ci sia un po' di fase di rialzo rispetto ai livelli attuali. Sembra sempre più concreto quell'atteggiamento che vede le Banche Centrali al termine della fase di aumento dei tassi.

Ci sarà sicuramente un restringimento dell'economia, forse una recessione o una fase di bassa crescita, ma i mercati vedono queste fasi come lo spunto per ripartire.

Per il momento non sembra ci siano particolari nuvole all'orizzonte, quindi dai livelli attuali che sono già in significativo rialzo rispetto a quelli di una o due settimane fa, dovrebbe proseguire la salita dei listini azionari.