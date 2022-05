La seduta odierna ha visto scattare nuovamente il semaforo sul rosso per Bper Banca che dopo tre giornate consecutive in rialzo, rivede il segno meno oggi.

Bper Banca cala dopo i recenti rialzi

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di circa due punti e mezzo percentuali, oggi ha provato a spingersi in avanti, salvo poi tornare indietro.

Negli ultimi minuti Bper Banca si presenta a 1,869 euro, con un calo dello 0,05% e oltre 7 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 15,3 milioni.

Bper Banca: ok BCE ad acquisizione Carige

Bper Banca attira su di sè i riflettori del mercato dopo che con un comunicato pubblicato nella serata di ieri, ha reso noto di aver ricevuto l’autorizzazione da parte della BCE all’acquisizione della partecipazione di controllo in Banca Carige.

Il closing dell’acquisizione della partecipazione dell’80% della banca ligure dal FITD è atteso entro la prima decade di giugno, previo l’avveramento delle condizioni sospensive e l’esecuzione dell’aumento di capitale da 530 milioni di euro del FITD in Banca Carige.

Bper Banca: gli scenari attesi da Equita SIM

Come già comunicato, a seguito dell’acquisizione, Bper Banca promuoverà un’OPA sul restante 20% della banca ligure non detenuto, riconoscendo un corrispettivo di 0,8 euro.

Gli analisti di Equita SIM parlano di una notizia positiva, anche se largamente attesa.

Sulla base delle loro stime e in attesa di avere maggiori dettagli con il prossimo business plan, gli esperti della SIM milanese ritengono che la ricapitalizzazione in Banca Carige da parte del FITD per 530 milioni di euro e la conversione di DTA per circa 320 milioni di euro, post effetto fiscale, dovrebbero permettere di coprire i costi di ristrutturazione/integrazione di Banca Carige.

L'entità che nascerebbe dalla fusione atterrerebbe con un Common Equity Tier 1 in area 13% e un NPE Ratio inferiore al 5%.

Bper Banca: le stime di Equita SIM su sinergie e crescita eps

Gli analisti di Equita SIM vedono spazio per sinergie a run rate in area 100 milioni di uro, principalmente da costo e funding, mentre sul lato dei ricavi il contributo dovrebbe derivare da una più forte presa commerciale e dall’integrazione delle fabbriche prodotto.

Di conseguenza, gli esperti vedono margine per una crescita dell'eps a doppia cifra già al 2023 e potenzialmente in incremento negli anni successivi.

Bper Banca: la strategia di Equita SIM e di Jefferies

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Bper Banca mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 2,2 euro,

A scommettere sul titolo è invece Jefferies che proprio ieri ha diffuso una nota sul settore bancario, ribadendo la raccomandazione "buy" su Bper Banca, con un prezzo obiettivo a 2,9 euro.

Il broker ha messo mano anche alle stime, incrementando quelle di interest income dell'11% per il 2023 e del 4% per il 2024.

Le previsioni sull'eps sono state confermate per quest'anno e per il 2024, mentre con riferimento al 2023 sono state alzate del 25%.