Bper Banca scatta in avanti dopo aver presentato un'offerta non vincolante per Banca Carige che schizza dopo il rally di ieri. I dettagli e le tappe del deal.

Seduta spumeggiante oggi per Bper Banca che mette a segno la migliore performance non solo nel settore bancario, ma nell'intero paniere delle blue chip, mostrando una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Bper Banca svetta sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver guadagnato un punto e mezzo percentuale ieri, è scattato in avanti da subito oggi, allungando progressivamente il passo.

Negli ultimi minuti Bper Banca è fotografato a 1,8645 euro, con un rally del 6,45% e volumi di scambio molto vivaci, visto che fino ad ora sono transitate sul mercato oltre 26 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13,5 milioni.

Banca Carige doppia e supera il rally della vigilia

Scatto felino ancora più marcato per Banca Carige che già ieri ha messo a segno un poderoso rally di oltre l'8%, reagendo dopo quattro cali consecutivi.

Oggi il titolo sale con ancora più vigore, tanto che mentre scriviamo passa di mano a 0,775 euro, con un progresso del 15,59% e volumi di scambio esplosivi, visto che fino ad ora sono passate di mano oltre 7,5 milioni di azioni, rispetto alla media mensile di circa 750mila.

Bper Banca presenta offerta per Carige

I due titoli stanno facendo il pieno di acquisti dopo che nella serata di ieri, il CdA di Bper Banca ha presentato un’offerta non vincolante al FITD per l’acquisto dell’88,3% di Banca Carige, compresa la quota dell’8,3% di CCB.

L’offerta verrà meno qualora entro il prossimo 20 dicembre il FITD non conceda a Bper Banca un periodo di esclusiva e non venga firmato entro fine anno un memorandum of understanding vincolante, che preveda l’obbligo delle parti di sottoscrivere un contratto definitivo di acquisizione entro il 31 gennaio 2022.

Bper Banca: i requisiti chiesti per il deal

I requisiti richiesti da BPE per l’operazione sono i seguenti:

neutralità rispetto all’attuale posizione patrimoniale di Bper Banca, ricordando che il Common Equity Tier 1 nel terzo trimestre era pari al 13,7%;

miglioramento dell’asset quality dell'entità che nascerebbe dalla fusione;

significativo accrescimento dell’EPS dal 2023.

Per effettuare l’operazione, Bper Banca ha richiesto al FITD un versamento in conto capitale in Banca Carige di 1 miliardo di euro, prima del closing, al fine di spesare gli oneri di integrazione, il derisking sull’intero portafoglio di Banca Carige ed eventuali oneri derivanti dalla risoluzione anticipata di taluni accordi commerciali e operativi, con Amissima e Creditis, stimati in circa 210 milioni di euro.

Al closing, Bper Banca acquisirà la partecipazione dell’88,3% in Banca Carige del FITD e CCB per il corrispettivo di 1 euro, mentre riconoscerà agli altri azionisti, pari all'11,7% del capitale, 0,8 euro per azione, per complessivi circa 70 milioni di euro.

Bper Banca-Carige: il commento di Equita SIM

Sulla base delle condizioni richieste per l’operazione, delle loro stime di Boer Banca per il 2021 e degli oneri di integrazione/revisione degli accordi commerciali di Banca Carige, ipotizzando la conversione di DTA per circa 320 milioni di euro, gli analisti di Equita SIM stimano che la combined entity si caratterizzi per un CET1 in area 14% e un NPE Ratio inferiore al 5%.

In base alle loro stime, gli esperti ipotizzano un eps accrescitivo al 2023 a una singola cifra media, con un Rote che scenderebbe dal 7,1% al 6%, mentre il rapporto prezzo-tangible equity passerebbe da 0,36 a 0,29 volte.

Dal punto di vista industriale, l’operazione, seppur non transformational, permetterà a Bper Banca di raggiungere circa il 10% della quota di mercato in termini di filiali, rispetto all'attuale 8% circa, crescendo specialmente in Liguria, dove Banca Carige ha il 37% delle filiali.

La mossa sembra efficace a Equita SIM, con un buon timing e crea le premesse per la creazione di un terzo polo bancario in Italia.

Gli analisti ritengono che le condizioni poste da Bper Banca sterilizzino i rischi del deal sul fronte patrimoniale e dell’asset quality, mentre sarà da verificare l’effettiva capacità di rivitalizzare la struttura commerciale della target e di generare sinergie, a fronte di un profilo di rischio potenzialmente più elevato alla luce del processo di integrazione.

Confermata la view cauta su Bper Banca che per Equita SIM merita una raccomandazione "neutral" con un prezzo obiettivo a 2,4 euro.

Bper Banca-Carige: la view di Mediobanca

Secondo Mediobanca Securities, il deal Bper Banca-Carige non è particolarmente accrescitivo dal punto di vista finanziario, ma potrebbe funzionare sotto il profilo industriale, specie nel medio termine grazie alle Dta e ai modelli Irb.