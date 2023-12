Bper Banca in rosso. Le ultime novità dal gruppo

La seduta odierna ha imposto una battuta d’arresto per Bper Banca, che ha chiuso gli scambi in rosso dopo due giornate consecutive in salita.

Bper Banca cala dopo due rialzi

Archiviata la sessione di ieri con un frazionale rialzo dello 0,13%, il titolo oggi si è fermato a 3,025 euro, con un ribasso dello 0,79% e oltre 11 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 18,5 milioni.

Bper Banca ha accusato la peggiore performance nel settore bancario e ha occupato una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chip, mostrando una evidente debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

Bper Banca: accordo con i sindacati

Bper Banca ha reso noto di aver raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali per il ricambio generazionale e la riduzione della forza lavoro attraverso l'uscita di 1000 risorse e l'assunzione di 500 nuove figure.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre, il management di Bper Banca aveva già comunicato l'intenzione di ottimizzare l'organico del gruppo attraverso un piano di uscite, a fronte del quale aveva indicato oneri one-off, che includevano anche un anticipo dei costi legati al rinnovo del contratto bancario nazionale, per 400 milioni di euro, da spesarsi nel quarto trimestre 2023.

Equita SIM fa sapere che le sue stime, al netto dei one-off, assumono costi operativi in crescita del 5% su base annua nel 2024 rispetto al 2023 e sostanzialmente stabili nel 2025.

Confermata la view cauta su Bper Banca, che per gli analisti merita una raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 4,6 euro.