La seduta odierna prosegue in maniera speculare a quella di venerdì scorso per Bper Banca che al momento vanta la migliore performance nel settore bancario e occupa una delle prime posizioni nel paniere delle blue chips.

Bper Banca in bella mostra tra le banche e sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un ribasso di quasi tre punti e mezzo percentuali, oggi si è posizionato da subito in positivo, accelerando progressivamente al rialzo.

Negli ultimi minuti Bper Banca si presenta a 1,917 euro, con un rialzo del 2,9% e oltre 5,6 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 14 milioni.

Bper Banca: completata l'acquisizione del 79,4% di Carige

Il titolo scatta in avanti dopo che nella serata di venerdì la banca ha comunicato di aver completato l’acquisizione dal FITD del 79,4% del capitale sociale di Banca Carige, a fronte del corrispettivo di 1 euro, dopo aver ottenuto le autorizzazioni regolamentari e a seguito del versamento da parte del FITD di 530 milioni di euro nell'istituto di credito ligure.

Come già precedentemente comunicato, è previsto l’avvio di un’offerta obbligatoria sul restante 20,58% di Banca Carige per un corrispettivo di 0,8 euro per azione, a cui si aggiunge un’offerta volontaria sulle azioni di risparmio di Banca Carige, che implicherà per Bper Banca un esborso massimo complessivo di 126 milioni di euro.

Il periodo di adesione sarà concordato con Borsa Italiana.

Bper Banca: focus su cessione dei rami d'azienda. La view di Equita

Bper Banca ha ribadito l’intenzione di perfezionare la fusione con Banca Carige entro il 2022, al fine di accelerare l’integrazione della nuova realtà e la generazione di sinergie.

Equita SIM evidenzia che, come anticipato nei giorni precedenti, Bper Banca ha contestualmente siglato un accordo con Banco Desio per la cessione di 48 sportelli, 8 riferibili a Banco di Sardegna e 40 a Banca Carige, al fine di prevenire l’insorgere di tematiche antitrust.

La cessione dei rami d’azienda prevede un pagamento a favore di Bper Banca per 10 milioni di euro.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che Bper Banca presenterà il nuovo piano industriale venerdì prossimo, 10 giugno, in occasione del Capital Markets Day.

In attesa di tale evento, la SIM milanese mantiene una view cauta sul titolo, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 2,2 euro.

Bper Banca: Kepler Cheuvreux dice buy prima del Capital Markets Day

Bullish la strategia di Kepler Cheuvreux che oggi ha reiterato il rating "buy", con un target price a 2,4 euro su Bper Banca, valore che implica un potenziale di upside di circa il 25% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Il broker ricorda che la banca venerdì prossimo alzerà il velo sul piano industriale 2022-2025, nel quale saaranno indicati gli obiettivi per il 2024 e il 2025, includendo gli effetti dell'acquisizione di Banca Carige.

Secondo gli analisti, per Bper Banca un utile netto di 660 mln euro è raggiungibile nel 2025.