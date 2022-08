A Piazza Affari non si arresta l'ascesa di Bper Banca che, anche in una giornata in cui il Ftse Mib perde posizioni, continua a spingersi in avanti, salendo in controtendenza.

Bper Banca al top sul Ftse Mib: terzo rialzo di fila

Il titolo oggi guadagna terreno per la terza giornata di fila e, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un vantaggio di quasi due punti e mezzo percentuali, ha provato a regalarsi il bis, salvo frenare dai top.

Nel corso della seduta Bper Banca è arrivato a segnare un top intraday a 1,6735 euro, con un rally di circa il 4%, per poi muoversi a passo di gambero.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 1,6355 euro, con un progresso dell'1,58% e volumi di scambio elevati, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 32 milioni di azioni, già più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 15 milioni.

Bper Banca sale ancora dopo i conti, ma Equita resta cauta

Bper Banca vanta la miglior performance non solo nel settore bancario, ma nell'intero paniere del Ftse Mib.

Il titolo continua a calamitare gli acquisti sulla scia dei conti del secondo trimestre e dei primi sei mesi dell'anno, diffusi venerdì scorso, quando Bper Banca ha messo a segno un rally di quasi il 10%.

I numeri del gruppo sono stati accolti con favore da vari analisti e quelli di Equita SIM in particolare hanno parlato di sorprese positive su vari fronti.

Gli esperti hanno incrementato le stime per l'anno in corso, ma hanno ribadito la raccomandazione "hold" su Bper Banca, con un prezzo obiettivo invariato a 2,3 euro, complici la maggiore incertezza sullo scenario macro e la revisione delle assunzioni sui tassi.

Bper Banca: UBS dice buy e alza il target price

Intanto, a dare sostegno al titolo è la view bullish di UBS che ieri ha rinnovato l'invito ad acquistare, con una raccomandazione "buy" a punto, a fronte di un prezzo obiettivo ritoccato verso l'alto da 2,5 a 2,6 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 60% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Bper Banca: UBS rivede le stime

La revisione del target price segue la rivisitazione delle stime che con riferimento all'utile 2022-2025 sono state aumentate del 4%-7%, mentre quelle sui ricavi sono state alzate dell'1%-3% grazie al miglior andamento delle commissioni.

Per queste ultime UBS ha incrementato le sue previsioni del 2%-4%, mantenendosi però al di sotto della stima di 490-500 milioni di euro per fine anno.

Nella nota diffusa ieri, gli analisti della banca elvetica hanno evidenziato che se il contesto macro dovesse migliorare, vedono le commissioni e, soprattutto, il costo del rischio, le principali possibili aree di upside per Bper Banca.

Intanto UBS richiama l'attenzione sulla quotazione a sconto del titolo rispetto ai competitors italiani, visto che tratta a 5,2 volte l'eps stimato per il 2023 o 0,3 volte il book value tangible 2022, con un Rote al 2023 pari al 5,7%.