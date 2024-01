Bper Banca incerto sul Ftse Mib dopo accordo con Gardant

Bper Banca mostra un andamento incerto, con i riflettori puntati sull’accordo per la costituzione di una partner strategica per la gestione dei crediti deteriorati.

La seduta odierna prosegue in maniera contrastata per i titoli del settore bancario quotati sul Ftse Mib.

Bper Banca sale in controtendenza sul Ftse Mib

Tra quelli che mostrano più forza relativa rispetto all’indice di riferimento troviamo anche Bper Banca.

Il titolo, ieri ha archiviato la seduta con un lieve calo dello 0,28%. prestando il fianco ad alcune prese di profitto dopo il rialzo di due punti e mezzo percentuale registrato alla vigilia.

Quest’oggi Bper Banca ha mostrato qualche incertezza nella prima parte della mattinata, scendendo a segnare un minimo intraday a 3,114 euro, da cui ha avviato un recupero che ha portato a un’inversione di rotta.

In seguito però il titolo si è mosso a passo di gambero, presentandosi ora a 3,168 euro, con un calo dello 0,22% e oltre 7,8 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 18 milioni.

Bper Banca ignora il rialzo dello Spread. Fermi i tassi BTP

Al pari di altri protagonisti del comparto bancario, anche Bper Banca non risente oggi dell’andamento dello Spread BTP-Bund, che viene fotografato ora a 156,76 punti base, con un rialzo dell’1,29%.

Poco mossi i BTP, con un andamento poco mosso dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni mostra un frazionale calo dello 0,02% al 3,791%.

Bper Banca: accordo con Gardant per gestione NPL e UTP

Bper Banca intanto finisce sotto la lente dopo che nella serata di ieri, la società e Gardant hanno comunicato di aver perfezionato l’accordo per la costituzione di una partnership strategica per la gestione dei crediti deteriorati di Bper Banca.

In particolare, come già comunicato con l’accordo quadro siglato in data 28 novembre 2022, la partnership prevede la creazione di una piattaforma di servicing partecipata al 70% da Gardant e al 30% da Bper Banca e la sottoscrizione di accordi di servicing in relazione alla gestione e recupero di NPL e UTP di Bper Banca.

Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli, gli analisti di Equita SIM ritengono ragionevole che non siano mutati i termini dell’accordo quadro, secondo cui la nuova piattaforma avrebbe gestito il 90% dei possibili futuri nuovi flussi di NPL e il 50% dei possibili nuovi flussi di UTP.

A seguito dell’operazione e coerentemente con quanto già comunicato dalla società, Bper Banca riporterà un capital gain di 150 milioni di euro lordi nel primo trimestre di quest’anno, già fattorizzato nelle stime di Equita SIM.

Non sono noti gli asset in gestione della nuova piattaforma. Gli analisti ricordano che al terzo trimestre del 2023 Bper Banca contava Gross NPE per 2,53 miliardi di euro.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che sul titolo mantiene invariata la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 4,6 euro.