[ULTIMISSIMI POSTI DISPONIBILI] Clicca qui ORA e scopri come ottenere INVESTIMENTI passivi a basso rischio e ad ALTO RENDIMENTO. Ottieni un 10% in più con il lending crowdfunding in Italia.

Sulla scia delle forti vendite che si stanno abbattendo oggi sul Ftse Mib, anche Bper Banca è colpito da un sell-off, peraltro più intenso di quello dell'indice. Bper Banca travolto dalle vendite con forti volumi Il titolo, dopo aver ceduto oltre un punto percentuale venerdì scorso, scende oggi per la quinta seduta di fila. Mentre scriviamo, Bper Banca si presenta a 1,7045 euro, con un affondo del 4,7% alimentato da forti volumi di scambio, visto che fino ad ora sono transitate sul mercato oltre 14 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 12 milioni. Bper Banca: rumor su interesse per sportelli Bca MPS Bper Banca non trova alcun supporto nelle indiscrezioni relative ad una possibile mossa su Banca Monte Paschi.

Secondo quanto riportato da La Stampa, Bper Banca si sarebbe fatta avanti per valutare la possibilità di acquisire 100-150 sportelli della banca senese nel centro-nord Italia. Si tratta di filiali che Unicredit non potrebbe mantenere per questioni antitrust: sulla base dei loro calcoli, gli analisti di Equita SIM evidenziano che eccedenze anti-trust emergerebbero, tra le altre, in Veneto, Toscana, Lazio e Umbria. Secondo quanto riportato dall’articolo, in passato Bper Banca si sarebbe posta favorevolmente anche ad un’operazione di sistema che avrebbe portato ad uno spezzatino di Banca Monte Paschi, un’alternativa comunque accantonata dal Tesoro. Bper Banca sotto la lente di Equita SIM Equita SIM evidenzia che al momento l’opzione Unicredit è l’unica sul tavolo e, nonostante le pressioni politiche, gli analisti ritengono che sia l’unica attualmente percorribile. In attesa di novità la SIM milanese mantiene una view cauta tanto su Bper Banca quanto su Banca Monte Paschi, con una raccomandazione "hold" per entrambi e un prezzo obiettivo a 2,2 euro per il primo e a 1,2 euro per il secondo.





Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.