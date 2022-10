Bper Banca non arresta il suo rialzo e sale in controtendenza: per gli esperti può correre ancora: ecco fin dove. Le attese sui conti del terzo trimestre.

Anche in una giornata in cui le venite sanno avendo la meglio a Piazza Affari, con il Ftse Mib in flessione di quasi due punti percentuali a idosso dei 21.300 punti, non si ferma la corsa di Bper Banca.

Bper Banca in ralzo per la settima seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso dello 0,32%, oggi sale per la settima giornata di fila, muovendosi in netta controtendenza rispetto al Ftse Mib.

Negli ultimi minuti Bper Banca si presenta a 1,726 euro, con un rialzo dell 0,44% e oltre 5,6 milioni di azioni passate di mano fino a ora.

Bper Banca snobba il rialzo di Spread e rendimenti BTP

Il titolo, a differenza degli altri bancari, ogni ignora i segnali di nervosismo mostrati dal mercato obbligazionario in attesa del verdetto di S&P sul rating dell'Italia.

Lo Spread BTP-Bund sale dell'1,94% a 237,86 punti base, mentre le vendite sui BTP fanno lievitare il rendimento del decennale che balza del 2,55% al 4,856%.

Bper Banca: conti 3° trimestre poco confrontabili con il passato

Intanto Bper Banca in questi giorni è finita sotto la lente degli investitori in attesa dei conti del terzo trimestre che saranno diffusi il prossimo 7 novembre.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che si tratterà del primo trimestre con il pieno consolidamento di Banca Carige, motivo per cui il confronto sia su base trimestrale che annua è poco significativo.

Gli analisti non si aspettano che il terzo trimestre di Bper Banca si caratterizzi per particolari elementi straordinari, che dovrebbero invece influenzare il quarto trimestre e i primi tre mesi del 2023.

Il riferimento è alla cessione del merchant acquiring a Nexi, al costo per le uscite del personale, alla dismissione del portafoglio NPE e agli oneri di integrazione di Banca Carige.

Bper Banca: le attese di Equita SIM sui dati in arrivo

Guardando nel dettaglio ai conti del terzo trimestre, la SIM milanese si aspetta da Bper Banca un utile netto pari a 73 milioni di euro, ricavi totali per 979 milioni e un net interest income di 448 milioni di euro, mentre l'utile operativo dovrebbe attestarsi a 339 milioni.

Bper Banca: gli analisti rivedono le stime

Ancor prima di conoscere i numeri del terzo trimestre, gli analisti della SIM milanese hanno effettuato un lieve aggiustamento delle stime 2022-2025.

In particolare hanno incrementato il margine di interesse del 3% sul 2022 e del 7% in media sul 2023-2025.

Limate le commissioni nette del -3% in media nel periodo 2023-2025, per riflettere principalmente minori commissioni da attività di asset management alla luce di un contesto di mercato meno favorevole e una più lenta ripresa nella traiettoria di crescita della raccolta indiretta

Le previsioni sugli accantonamenti per perdite su crediti 2022-2024 sono state aumentate del 9% in media, con un costo del rischio medio incrementato di 7 punti base a 68.

Complessivamente gli analisti hanno sostanzialmente confermato le stime 2022 e 2024 e incrementato del 3%-4% quelle al 2023-2025.

Bper Banca: Equita SIM resta cauta, ma il target price è goloso

Dopo aver fatto il rolling della valutazione al 2024 e incorporando le nuove stime, gli analisti ribadiscono il prezzo obiettivo di Bper Banca a 2,3 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 33% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Secondo Equita SIM il titolo tratta a valutazioni compresse, ma gli analisti ribadiscono una view cauta, con un rating "hold" invariato, considerando le complessità che Bper Banca dovrà affrontare nei prossimi anni, specialmente in relazione all’integrazione di Banca Carige e delle iniziative di piano, in un contesto economico maggiormente sfidante.

Bper Banca è top pick di Mediobanca per i conti del 3° trimestre

A guardare con fiducia a Bper Banca sono i colleghi di Mediobanca Securities che la indicano come top pick nel comparto bancario per i conti del terzo trimestre.

Gli analisti credono che il gruppo rivedrà al rialzo la sua guidance su margine di interesse e le commissioni nel terzo trimestre saranno poco oltre le stime, con un CET 1 ratio ancora sopra il 13%.