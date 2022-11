Anche la seduta odierna non ha riservato nulla di buono per Bper Banca che, a dispetto dell'andamento positivo del Ftse Mib, ha continuato a muoversi in territorio negativo.

Bper Banca: nuovi sell dopo il tonfo della vigilia

Il titolo ieri ha indossato la maglia nera e ha lasciato sul parterre il 7,68% del suo valore, interrompendo una lunga serie di rialzi dopo aver vissuto ben 9 sessioni consecutive in salita.

Le vendite hanno dominato la scena oggi, tanto che Bper Banca ha occupato nuovamente l'ultima posizione nel paniere delle blue chip.

Il titolo a fine giornata si è presentato a 1,84 euro, con un ribasso del 2,7% alimentato da forti volumi di scambio, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 24 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13,5 milioni.

Bper Banca: i conti del terzo trimestre

Bper Banca continua a essere bersagliato dai sell dopo i conti del terzo trimestre diffusi lunedì scorso a mercati chiusi.

Il gruppo ha chiuso il periodo in esame con un utile netto adjusted pari a 108,6 milioni di euro, mentre l'utile operativo si è attestato a 373 milioni.

Il margine di interesse è salito a 475 milioni di euro e ricavi si sono attestati a 1,027 miliardi di euro, superando le attese grazie a maggiori net interest income e trading.

Il costo del rischio a 52 punti base è leggermente migliore della stima di Equita SIM pari a 54 basis points, con Bper Banca che in assenza di un incremento del default rate ha utilizzato gli accantonamenti per incrementare il coverage.

Il CET1 è sceso di 30 punti base al 12,5%, principalmente per variazione riserva FVOCI e impatto di deduzioni per cui è atteso il reversal nei prossimi trimestri.

Incorporando il beneficio delle DTA di Banca Carige, il CET1 calcolato in regime di piena applicazione sarebbe al 13,2%.

Bper Banca: l'outlook per il 2023

Quanto al prossimo anno, dalla conference call è emerso che Bper Banca si attende ricavi core trimestrali in area 1 miliardo di euro e costi operativi trimestrali per circa 650 milioni.

La guidance di margine di interesse trimestrale 2023 in area 500 milioni è basata sull’attuale livello di tassi di interesse, segnalando che un incremento di 100 punti base dei tassi comporterebbe un beneficio addizionale del 5%.

In assenza di scenari avversi, il costo del rischio è visto in area 40-50 punti base, ma si salirebbe in area 60-70 punti base in caso di significativo deterioramento macro.

Bper Banca: Equita SIM alza stime e target price

Sulla scia della trimestrale migliore delle attese, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di alzare dell'11% in media le stime di utile netto adjusted per il 2022-2024, per riflettere un maggiore margine di interesse e soprattutto minori accantonamenti per perdite su crediti.

Il prezzo obiettivo di Bper Banca è stato incrementato del 9% a 2,5 euro, con un rating "hold" invariato, malgrado il titolo tratti a valutazioni compresse.

Equita SIM però mantiene una view neutrale in ottica relativa, considerando le complessità che Bper Banca dovrà affrontare nei prossimi anni, specialmente in relazione all’integrazione di Banca Carige e delle iniziative di piano, in un contesto economico maggiormente sfidante.

La view di UBS e di Jefferies

Anche UBS ritiene che il titolo sia sottovalutato rispetto ad altri bancari, motivo per cui ribadisce la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 2,35 euro.

Bullish la view di Jefferies che consiglia di acquistare, con un fair value a 3,4 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre l'84% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Per il broker i numeri di Bper Banca sono stati forti, con particolare riferimento all'utile netto che ha beneficiato e di ricavi e di un costo del rischio migliori delle aspettative.

Bper Banca: i motivi del crollo

Alla luce di queste conferme bullish degli analisti stupisce ancor più la pessima performance del titolo in queste ultime due sedute.

Un crollo da ricondurre a vari fattori, in primis le prese di beneficio scattate dopo ben nove sedute consecutive in salita.

In secondo luogo ha fatto storcere il naso al mercato il calo del CET1, cui si sono aggiunte le indicazioni dell'AD di Bper Banca, il quale ha ribadito che il gruppo è concentrato sull'integrazione di Banca Carige, chiudendo di fatto la porta per il momento ad altre acquisizioni.

Il manager ha detto a chiare lettere che ora non è il caso di distrarsi con altre operazioni di M&A e questo non è piaciuto al mercato che sperava invece in un coinvolgimento del gruppo in altri deal.