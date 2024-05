Bper Banca inciampa sulla trimestrale. Cosa è andato storto?

Cala il sipario su una seduta pesante per Bper Banca che, dopo aver ceduto oltre mezzo punto percentuale ieri, ha accusato una flessione ben più marcata oggi.

Bper Banca sotto pressione

Il titolo ha terminato le contrattazioni a 4,76 euro, con un ribasso del 2,98% e volumi di scambio molto vivaci, visto che sono transitate sul mercato circa 49 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 15 milioni.

Bper Banca: i conti del 1° trimestre

Bper Banca ha perso terreno dopo la diffusione dei conti del primo trimestre, chiuso con un utile netto pari a 457 milioni di euro, mentre i ricavi totali sono saliti del 3% a 1,356 miliardi di euro.

Il margine di interesse è aumentato del 16% a 844 milioni di euro, mentre l’utile operativo del 2% a 655 milioni di euro.

Il cost-income si è attestato al 52% e sotto la linea operativa, il costo del rischio a 42 punti base è risultato leggermente migliore delle stime di Equita SIM, confermando uno scenario ancora benigno sul fronte asset quality.

Ottime indicazione sul CET 1 al 14,9%, in aumento di 46 punti base trimestre su trimestre, incorporando un dividendo di 0,16 euro, con un payout implicito al 50%.

Bper Banca: la guidance per il 2024

Per il 2024, Bper Banca ha confermato la guidance fornita a febbraio, prevedendo un utile netto di circa 1,3 miliardi di euro, un net interest income in leggero calo anno su anno, assumendo 3 tagli dei tassi nel corso dell’anno, commissioni in incremento, costi operativi sostanzialmente stabili in area 2,8 miliardi di euro e un costo del rischio stabile in area 48 punti base.

Bper Banca: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM parlano di una trimestrale leggermente migliore delle stime, segnalando che il calo del margine di interesse è da ricondurre all’effetto calendario negativo, alla dinamica dei volumi ancora relativamente debole, alla leggera compressione dello spread commerciale, al minor apporto dal portafoglio titoli e all’impatto delle emissioni effettuate nel trimestre.

Sulla scia dei conti, gli esperti della SIM milanese hanno alzato le stime di utile adjusted del 3% per il 2024-2025, principalmente per un net interest income leggermente maggiore e minori costi operativi.

Gli analisti hanno incrementato invece le previsioni di utile 2026 del 13% per riflettere una maggiore resilienza del margine di interesse in un contesto di tassi meno favorevole.

Equita SIM mantiene una view cauta su Bper Banca, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo alzato del 10% a 5,5 euro, riflettendo anche una maggiore remunerazione e una migliore posizione di capitale.

Bper Banca: cauta anche Deutsche Bank

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Deutsche Bank che oggi hanno reiterato il rating “hold”, dopo la trimestrale contrastante.

Per gli analisti l’utile netto è stato in linea con le stime, a fronte però di una qualità più debole, al pari di altri dati del trimestre leggermente peggiori delle aspettative.

Bper Banca: bearish la view di Mediobanca

Cattive notizie da Mediobanca Research che oggi hanno ribadito la raccomandazione “underperform” sulla scia dei conti trimestrali deludenti, alla luce di quanto realizzato dai competitors nello stesso periodo di riferimento.

Bper Banca: il giudizio di UBS e di Jefferies

A puntare su Bper Banca è UBS che invita ad acquistare, con un fair value alzato da 6,1 a 6,5 euro, complice una rivisitazione delle stime sugli utili che sono state aumentate del 4%-8% con riferimento al periodo 2024-2026, per tenere conto di minori accantonamenti per perdite su crediti.